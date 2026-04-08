“No al riarmo e alla guerra”: a Bra un’assemblea cittadina per dire basta alla corsa agli armamenti

Si terrà venerdì 10 aprile alle ore 18 in via Cavour a Bra l’assemblea cittadina “No al riarmo e alla guerra”, promossa da un gruppo di cittadini e realtà associative locali per riflettere e confrontarsi sull’attuale situazione internazionale e sull’aumento delle spese militari in Italia e in Europa.

L’incontro nasce come risposta alla crescente preoccupazione per quella che Papa Francesco già nel 2014 definì “una terza guerra mondiale a pezzi”, oggi sempre più percepita come un conflitto globale che coinvolge numerosi Stati. Nel documento di presentazione dell’evento si denuncia la tendenza dei Paesi più potenti a spartirsi le risorse economiche del pianeta, con pesanti conseguenze per le popolazioni civili.

Gli organizzatori criticano anche le politiche italiane di incremento del commercio di armi e la mancanza di impegno per interrompere la spirale distruttiva della guerra. “Ogni euro speso in armi – si legge – è un euro sottratto alla sanità, alla scuola, ai trasporti pubblici e al sostegno dei più deboli”.

L’assemblea intende quindi richiamare l’attenzione sui principi costituzionali, in particolare sull’articolo 11, che ripudia la guerra, e ribadire la necessità di destinare le risorse pubbliche al benessere sociale, alla tutela dell’ambiente e alla difesa dei diritti umani e civili. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.