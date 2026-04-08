Parcheggi disabili, a Cuneo oltre 150 sanzioni nel 2025: “Controlli intensificati contro gli abusi”

Parcheggi riservati alle persone con disabilità, tra segnalazioni di abusi e rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Locale.

A sollevare il tema è stato il consigliere Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia), che in un’interrogazione a risposta scritta ha evidenziato diverse criticità segnalate dai cittadini: dalla presenza di auto prive di contrassegno sugli stalli riservati, fino ai casi più delicati di utilizzo di permessi non più validi, ad esempio dopo il venir meno dei requisiti o il decesso del titolare.

Una situazione che, come ricordato nell’interrogazione, configura una violazione sia del Codice della strada sia del regolamento di polizia urbana.

Bongiovanni, partendo proprio da queste segnalazioni, ha chiesto il numero delle sanzioni elevate e quali sono le modalità di controllo.

Tra le proposte avanzate, anche la possibilità di verifiche periodiche incrociando i dati delle targhe con quelli dei titolari dei permessi.

Nella risposta scritta, l’assessorato alla Polizia Locale ha evidenziato un rafforzamento significativo dell’attività di vigilanza nel corso del 2025.

Il bilancio è di 154 sanzioni per sosta senza titolo negli stalli riservati, a cui si aggiungono ulteriori verbali per uso improprio del contrassegno invalidi. Nei primi mesi del 2026 sono già 22 le sanzioni elevate per occupazione abusiva.

Inoltre, la Centrale operativa ha gestito circa 50 segnalazioni specifiche da parte dei cittadini, segno di una crescente attenzione sul tema.

L'assessorato ha inoltre evidenziato come gli agenti effettuino verifiche quotidiane, anche mirate, controllando la validità dei contrassegni e intervenendo in presenza di situazioni sospette, sulle quali si procede con accertamenti approfonditi.

I controlli, viene assicurato, proseguiranno anche nei prossimi mesi, con servizi mirati e una presenza costante sul territori.

Massima, quindi, l'attenzione da parte dell'amministrazione e del consigliere di Cuneo Mia, che ha sollevato la questione sperando che possa essere anche un deterrente. Perché i controlli ci sono e ci sono le multe.

Dove non arriva il senso civico, almeno arriva la legge.