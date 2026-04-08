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In corso gli interventi per la riapertura della strada provinciale 239 verso le Terme di Valdieri
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Attualità | 08 aprile 2026, 14:19

In corso gli interventi per la riapertura della strada provinciale 239 verso le Terme di Valdieri

Le operazioni riguardano la rimozione degli accumuli nevosi, delle piante cadute sulla carreggiata e del materiale – neve, pietrame e vegetazione – trasportato a valle dalle valanghe

In corso gli interventi per la riapertura della strada provinciale 239 verso le Terme di Valdieri

Sono attualmente in corso le operazioni finalizzate alla riapertura della strada provinciale 239 nel tratto compreso tra Tetti Gaina e le Terme di Valdieri.

Le operazioni, condotte dalle maestranze provinciali in collaborazione con la ditta Paolo Franco di Valdieri, riguardano la rimozione degli accumuli nevosi, delle piante cadute sulla carreggiata e del materiale – neve, pietrame e vegetazione – trasportato a valle dalle valanghe verificatesi nel corso della stagione invernale.

La chiusura invernale del percorso avviene annualmente per ragioni di sicurezza stradale, sulla base delle risultanze dello studio valanghivo predisposto dai tecnici competenti: tale analisi individua infatti lungo il tracciato diversi punti soggetti a potenziale distacco e deposito di masse nevose, rendendo necessaria l’interdizione al traffico veicolare nei mesi più critici al fine di garantire l’incolumità degli utenti.

c.s.

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