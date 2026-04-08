Omaggio a Paolo Sottocorona , i grandi della meteorologia italiana a Busca in suo ricordo

Al teatro civico di Busca il 10 aprile alle 21 si svolgerà la 15ª Giornata della Meteorologia dove i protagonisti della scena meteorologica italiana si ritroveranno anche per ricordare una figura che ha segnato profondamente questo mondo: Paolo Sottocorona.



Volto noto al grande pubblico, ma soprattutto punto di riferimento per colleghi e appassionati, Sottocorona viene ricordato non con celebrazioni formali, ma attraverso le parole e i ricordi di chi ha lavorato con lui, condiviso esperienze e costruito un percorso comune.

A raccontarlo saranno il Colonnello Guido Guidi ,il Professor Claudio Cassardo, il Colonnello Sergio Pisani, Pierluigi Randi, il Dott. Carlo Cacciamani. Testimonianze dirette, personali, autentiche, ricordi che diventano anche riflessione sul ruolo del meteorologo oggi.

Accanto a lui, verrà ricordata anche la figura di Angelo Bertozzi, professionista stimato e innovatore nel campo della modellistica, scomparso prematuramente. Un contributo fondamentale, spesso meno visibile al grande pubblico ma centrale nello sviluppo della meteorologia moderna.

Sarà quindi una serata che unisce scienza e umanità, competenza e memoria. Un’occasione per capire non solo dove sta andando la meteorologia, il ruolo del meteorologo nell'epoca attuale ma anche da chi è stata costruita. Un racconto collettivo che passa attraverso le voci più autorevoli del settore.

L'ingresso è gratuito.