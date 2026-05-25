“Le buone pratiche in ospedale”: mercoledì 3 giugno al S. Croce di Cuneo sarà tempo di riflessioni e analisi

“Le buone pratiche in ospedale” è il tema dell’evento organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in programma mercoledì 3 giugno dalle 14 alle 17 presso il salone di rappresentanza dell’ospedale S. Croce (via Michele Coppino 26).

Nel corso dell’iniziativa saranno presentate analisi, riflessioni e progetti operativi per rendere concreto un ospedale di qualità attraverso la progettazione sistematica, l’implementazione e il miglioramento dei percorsi di cura aziendali in sinergia fra Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa, Funzione Qualità ed Accreditamento, Rischio Clinico, Rischio Infettivo, Controllo di Gestione, Dipartimenti Sanitari, Servizi Amministrativi e di Staff.

Il programma prevede, dopo l’accoglienza dei partecipanti e l’apertura del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Franco Ripa, i saluti istituzionali del Direttore Sanitario Giuseppe Lauria, del Direttore Amministrativo Gabriele Giarola, del Direttore Sanitario di Presidio e Risk Manager Aziendale Gianluigi Guano, del Responsabile DiPSa Simonetta Polanski, del membro del Comitato Scientifico della Fondazione Ospedale Cuneo e di Cittadinanza Attiva Elvio Russi.

Seguirà l’intervento introduttivo di Marco Comba, dirigente medico della Direzione Sanitario di Presidio e componente dell’Unita Gestione Rischio Clinico.

Articolate le relazioni, con il coinvolgimento di ambiti e soggetti diversi. Il tema “Standard che curano: il valore dei sistemi di Accreditamento e Certificazione in sanità” sarà sviluppato da Manuela Rosso referente Funzione Qualità ed Accreditamento dell’Azienda Ospedaliera; “Operation management, project management e performance: un approccio integrato”, intervento a cura di Francesco Ricci Dirigente S.S. Controllo di Gestione e Alberto Santangelo Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, “Global Risk e Sanità: anticipare le sfide per rafforzare la sicurezza delle cure, ridurre il rischio clinico e il rischio infettivo attraverso l’implementazione di buone pratiche” intervento a tre voci da parte di Giulia Peano e Giuseppina Seppini della S.S. Gestione Rischio Clinico e di Erman Lorenzin della S.S. Unità Prevenzione Rischio Infettivo. Seguiranno “Esperienze di buona partica clinica in ospedale: relazioni nella prospettiva delle Persone Assistite” presentate da professionisti appartenenti ai Dipartimenti Sanitari e alla struttura complessa Farmacia Ospedaliera”. L’evento terminerà con l’illustrazione delle prospettive future e take home message del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Franco Ripa.