A Cuneo la quarta edizione della “Festa della Nascita: una giornata per crescere insieme”

Domenica 7 giugno, dalle 10 alle 18.30, Piazza Virginio e il Complesso Monumentale di San Francesco ospiteranno la quarta edizione della “Festa della Nascita: una giornata per crescere insieme”, una giornata di incontri, laboratori e attività partecipative sviluppata nell’ambito del progetto “Cultura 0/6: crescere con cura” promosso dal Comune di Cuneo e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRC.

Il tema dell’edizione 2026 sarà “stare insieme lentamente”, un invito a riscoprire il valore del tempo condiviso tra genitori e figli attraverso esperienze culturali, educative, sociali e di benessere dedicate alla prima infanzia. Al centro della giornata ci sarà infatti il rapporto tra genitori e figli: il gioco, la cura, l’ascolto, la creatività e la scoperta reciproca diventeranno strumenti per costruire momenti autentici di vicinanza.

La manifestazione, pensata per le famiglie con bambini e bambine da 0 a 6 anni, per i genitori e i futuri genitori, coinvolgerà oltre trenta realtà del territorio e sarà articolata in quattro “arcipelaghi” tematici — Cultura, Educazione, Comunità e Salute — con attività comuni, laboratori e installazioni partecipative pensate per favorire la relazione adulto-bambino.

L’Arcipelago Cultura, che riunisce Biblioteca 0-18, Dispari Teatro, Musei Civici, Museo Diocesano, Noau Officina Culturale, Società Corale Città di Cuneo e Parco Fluviale, proporrà “Pesca la storia”, una grande staffetta narrativa collettiva. Nel corso della giornata le famiglie saranno invitate a contribuire alla costruzione di un racconto comune pescando parole chiave e aggiungendo nuove frasi alla storia, in un’esperienza che unisce immaginazione, ascolto e partecipazione.

L’Arcipelago Salute, promosso da ASL CN1, AO Santa Croce e Carle, Oasi Ostetriche, LILT e Studio Albero Blu, avrà come attività condivisa “Il Contatto”, un percorso esperienziale dedicato al gesto della cura e della relazione corporea. Attraverso giochi, simulazioni e materiali dedicati alla cura del neonato, genitori e bambini potranno sperimentare insieme pratiche di accudimento e benessere.

L’Arcipelago Comunità, composto da cooperative sociali, associazioni e servizi territoriali, proporrà “Costruzione di Legami”, una grande installazione collettiva realizzata con carta, stoffa, lana e materiali diversi. Ogni famiglia contribuirà alla creazione di un’opera comune, trasformando piccoli gesti individuali in una trama condivisa di relazioni.

L’Arcipelago Educazione, che coinvolge scuole dell’infanzia, nidi e servizi educativi cittadini pubblici e privati, sarà dedicato a “Tracce e Relazioni”, un’esperienza centrata sul tempo condiviso tra adulti e bambini attraverso materiali destrutturati, disegno libero, mandala, esplorazioni sensoriali e atelier creativi. L’obiettivo sarà valorizzare il “qui e ora”, privilegiando la relazione rispetto alla produzione di oggetti.

Accanto alle attività degli arcipelaghi, la giornata ospiterà letture, laboratori teatrali e musicali, attività interculturali, incontri dedicati alla genitorialità e spazi di approfondimento sui temi della salute e del benessere nella prima infanzia.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità e all’accoglienza delle fragilità. All’interno del Complesso Monumentale di San Francesco verranno infatti allestiti uno “Spazio Quiete”, curato dalla Cooperativa MoMo, e uno “Spazio Snoezelen”, curato da Chiocciole Sonore, pensati come aree di decompressione e benessere sensoriale per bambini e famiglie.

A chiudere la giornata, alle ore 17.30, sarà “Steli” di Stalker Teatro, una grande performance urbana partecipativa che coinvolgerà bambini, genitori e pubblico nella costruzione collettiva di una scenografia fatta di centinaia di aste colorate. Tra installazione artistica, gioco e rito comunitario, l’azione finale trasformerà lo spazio pubblico in un’opera condivisa e attraversabile, simbolo dei legami costruiti durante la festa.

La Festa della Nascita si conferma così non soltanto come un evento cittadino, ma come il risultato di un percorso stabile di co-progettazione tra enti pubblici e privati, operatori culturali, servizi educativi, realtà sociali e sanitarie del territorio. Un lavoro condiviso che continua a rafforzare la rete dedicata all’infanzia e alle famiglie della città di Cuneo.

Il programma completo della giornata sarà disponibile nelle prossime settimane sui canali del Comune di Cuneo e del progetto “Cultura 0/6: crescere con cura”. Per agevolare le operazioni di accreditamento (obbligatorio per accedere alla Festa), si consiglia di prenotare la partecipazione compilando il form al link: Festa della nascita • Cultura 0/6 • Biblioteca 0-18 • Cuneo Cultura