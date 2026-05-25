"La fontana di piazza della Costituzione a Cuneo spenta da tempo? Facciamone uno 'splash pad' dove fare giocare i nostri bambini?"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttore,

Le scrivo in veste di cittadina per sottoporre, per mezzo del suo giornale, all'attenzione di sindaco e Giunta del Comune di Cuneo una proposta che nasce dall’osservazione quotidiana del nostro territorio e, in particolare, di piazza della Costituzione.

Come purtroppo è noto a molti, la fontana a raso che si trova al centro della piazza è ormai spenta da lungo tempo. Questa perenne inattività, di cui disconosco le motivazioni che potrebbero peraltro essere più che valide, non solo priva l'area del suo valore decorativo e rinfrescante, ma ha finito per trasformare un potenziale punto di aggregazione in uno spazio grigio e vuoto che, purtroppo, attira spesso passaggi e stazionamenti di persone poco raccomandabili, alimentando una diffusa sensazione di insicurezza tra i residenti.

Tuttavia, proprio in questa criticità si nasconde una bellissima opportunità di rinascita urbana, senza la necessità di stravolgere l'area. Considerando infatti che la struttura è già concepita a livello del suolo e che l'impianto idrico sottostante è già presente, l'idea non è quella di fare grandi stravolgimenti strutturali, bensì di riqualificare, proteggere e valorizzare l'esistente.

La proposta è quella di trasformare questa fontana spenta in una vera e propria area giochi d'acqua ("splash pad") sicura e attiva, dove i bambini del quartiere, e non solo, possano giocare e rinfrescarsi liberamente durante la bella stagione.

L’intervento, dal punto di vista pratico, richiederebbe pochi accorgimenti mirati: in primo luogo, l'applicazione di una pavimentazione anti-trauma proprio sopra o in sostituzione della superficie attuale, per garantire la massima sicurezza dei piccoli durante il gioco, mantenendo i getti d'acqua che si attiverebbero nei mesi caldi.

Inoltre, per rendere l’area davvero confortevole e vivibile anche nelle ore di sole più intenso, si potrebbe valutare l'installazione di coperture sospese con teloni in tessuto teso, simili a quelle già adottate con grande successo in parchi come Leolandia. Questo accorgimento creerebbe un'oasi d'ombra piacevole e protetta dai raggi solari, invitando le famiglie a frequentare la piazza.

Sono assolutamente consapevole che la gestione e la riattivazione degli impianti pubblici, oltre che non essere una priorità, comporti costi di manutenzione e sforzi organizzativi non indifferenti per il Comune, ma proprio per questo, la proposta prevede un modello di gestione che punta all'autofinanziamento e alla tutela dell'area: lo spazio potrebbe essere delimitato e dotato di un accesso contingentato (anche per motivi di sicurezza e fruizione sicura e in orari prestabiliti) tramite un semplice tornello. L'ingresso verrebbe subordinato al pagamento di una quota anche solo simbolica, ad esempio un euro. Con un afflusso diurno costante, stimabile anche solo in 15-20 bambini alla volta, le entrate accumulate lungo l'intera stagione estiva permetterebbero di coprire ampiamente le spese di pulizia, i controlli dell'acqua e la manutenzione ordinaria dell'impianto, senza gravare sulle casse comunali e garantendo al contempo ordine e vigilanza.

Il vero valore di questo progetto, tuttavia, risiede nel suo profondo impatto sociale. Il modo migliore per allontanare il degrado e le frequentazioni poco raccomandabili dalle nostre piazze non è lasciarle vuote e silenziose, ma riempirle di vita, di famiglie e di bambini.

Restituire piazza della Costituzione alla cittadinanza attiva significa fare della "sicurezza integrata" una realtà concreta, trasformando un punto critico in un piccolo fiore all'occhiello per la città di Cuneo.

Certi della vostra consueta sensibilità verso i temi della vivibilità urbana, del benessere dei più piccoli e della sicurezza dei quartieri, confido che questa idea possa essere accolta favorevolmente e approfondita dai vostri tecnici.

Con osservanza, una mamma di Cuneo