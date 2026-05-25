L’atleta paralimpico Diego Colombari all'ospedale di Cuneo per donare il plasma

Diego Colombari, atleta paralimpico che debutta ufficialmente nel mondo dell’handbike nel 2010, avviando una carriera agonistica di successo ottenendo nel 2024 il record mondiale di velocità e diventando l’uomo più veloce del mondo in questa disciplina, non smette mai di misurarsi con se stesso.

Un paio di anni fa, appena gli fu concesso, venne a Cuneo, presso il Centro trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, per donare il sangue; oggi si ripresenta per una donazione di plasma, offrendo un segnale importante in occasione della 24 ore della donazione del plasma in calendario prossimo 13 e 14 giugno.

“Sono legato alla donazione - dichiara Diego - perché ci sono passato da paziente: ero già un donatore prima, dopo l'incidente sono stato sottoposto a trasfusione con 30 sacche di sangue per riuscire a stabilizzare la situazione e tornare ad una vita più normale. Per me è un tema caro e ho deciso di rispondere all'appello dell'Ospedale”.

Ringrazia Paola Manzini, direttore del SIMT del S. Croce (una struttura complessa interaziendale con Asl CN1): “La donazione di sangue e plasma sono due eventi importantissimi perché ci permettono di mantenere le scorte necessarie nei momenti importanti per tutti i nostri pazienti del territorio, ma anche per chi è fuori dal nostro territorio come ad esempio la Sardegna, dove la possibilità di donare è molto ridotta a causa dei tanti portatori di tratto talassemico.

Per il plasma è importantissimo perché l'Italia non è ancora un paese autosufficiente nella produzione di immunoglobuline che siamo ancora costretti ad importare dall'estero, perciò è importante che tutti coloro che sono in buona salute donino per permettere ai nostri pazienti di avere una vita migliore e chance di sopravvivere in situazioni a volte apparentemente disperate”.

Giuseppe Lauria, direttore sanitario di Azienda: “Siamo orgogliosi di avere con noi Diego Colombari, un personaggio che rappresenta uno stimolo e un esempio per tutti per favorire questa forma di altruismo verso la comunità e verso i pazienti che ne hanno bisogno e che sottolinea quanto la donazione sia un gesto importante per tutta la comunità”.

Il 13 e 14 giugno è in programma la 24 ore della donazione di plasma, negli ospedali di Cuneo, Savigliano e Mondovì, in occasione della giornata mondiale: una cordata di solidarietà che permetterà di raccogliere molto plasma.