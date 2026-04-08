Certificato vigenza: guida pratica e tempi di rilascio

Questo documento, rilasciato dalla Camera di Commercio, conferma l’iscrizione al Registro Imprese e l’assenza di procedure concorsuali come fallimenti, liquidazioni e concordati. È richiesto in appalti pubblici, pratiche bancarie, finanziamenti e in ogni trattativa in cui serve attestare la continuità aziendale con valore legale. Con VisuraSI la richiesta è semplice e veloce: la versione digitale arriva via email in 2 ore, quella cartacea su carta filigranata con contromarca olografica in 4 giorni, una soluzione affidabile pensata per professionisti e imprese che non possono permettersi attese.

Cos’è e quando serve il certificato di vigenza

Il certificato di vigenza, noto anche come certificato di inesistenza procedure concorsuali, attesta che l’impresa è regolarmente iscritta alla CCIAA e che non risultano a suo carico fallimenti, liquidazioni amministrative coattive, concordati preventivi o amministrazioni controllate. È un documento opponibile a terzi e con validità di 6 mesi, spesso richiesto in fase di due diligence, in gare d’appalto e per l’accesso al credito. Proprio perché certifica una condizione giuridica sensibile, la Camera di Commercio lo rilascia solo se l’azienda è in regola con il diritto annuale; in caso contrario, l’emissione avviene dopo la regolarizzazione.

Nella pratica, presentare un certificato di vigenza aggiornato evita rallentamenti e domande integrative da parte di banche, stazioni appaltanti e controparti. Può essere richiesto per società di capitali e di persone, ditte individuali e altre forme iscritte al Registro Imprese. Restano esclusi i soggetti cancellati e, per motivi organizzativi, alcune Camere di Commercio che limitano il rilascio allo sportello territoriale; per tutti gli altri casi, il canale telematico offre oggi una soluzione rapida e affidabile, con identico valore del cartaceo.

Come richiederlo online in modo corretto

La procedura su VisuraSI è lineare: si identifica l’impresa con denominazione, codice fiscale o partita IVA, si seleziona la versione desiderata e si completa l’ordine con pagamento sicuro (carta, bonifico, PayPal). Il documento digitale viene consegnato in 2 ore, mentre la copia cartacea su carta filigranata CCIAA arriva in 4 giorni. Non serve SPID né delega del legale rappresentante: chiunque può richiederlo, ottenendo un attestato con valore legale e piena spendibilità presso istituti di credito e pubbliche amministrazioni. Per informazioni operative e invio diretto, su VisuraSI puoi richiedere il certificato vigenza con pochi passaggi guidati.

Un’attenzione in più riguarda la scelta delle chiusure: la formula di tipo F certifica che non esistono procedure concorsuali correnti, mentre quella di tipo G dichiara l’assenza di procedure concorsuali storiche. La corretta selezione rende il documento perfettamente allineato ai requisiti del bando o della banca e previene richieste integrative. In caso di scadenze strette, la versione digitale in PDF è ideale per rispettare i termini, lasciando al cartaceo la funzione di originale da archiviare o presentare quando espressamente richiesto.

Ordinario o storico, italiano o inglese: quale scegliere

Il certificato di vigenza ordinario attesta l’assenza di procedure in essere alla data di rilascio, sufficiente nella maggior parte delle istruttorie. La versione storica estende la verifica all’intera vita dell’impresa, utile quando l’ente richiede prova che la società non sia mai stata coinvolta in procedure concorsuali. Esiste anche l’opzione in lingua inglese e una forma abbreviata, da preferire quando occorre una dichiarazione sintetica, purché coerente con le richieste del destinatario.

Per evitare confusioni, è bene distinguere questo documento dal certificato camerale, che riporta i dati anagrafici e statutari senza certificare le procedure, e dal certificato fallimentare, rilasciato dal Tribunale e limitato agli ultimi cinque anni. Scegliere il titolo giusto fa la differenza tra un’istruttoria fluida e una pratica respinta: affidarsi a VisuraSI consente di ottenere il certificato di vigenza corretto, aggiornato e immediatamente utilizzabile, con assistenza dedicata e canali di consegna pensati per le esigenze operative di imprese e professionisti.











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