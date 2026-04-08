SCI ALPINO / Campionati italiani Children, Benedetta Rosa Ranieri dello sci club Limone conquista l'oro nel gigante Allieve

Giornata primaverile, di sole e temperature alte a Pila (Aosta), dove questa mattina sono iniziati i Campionati Italiani Children di sci alpino. Sulla pista Renato Rosa si è disputato il gigante Allievi, due manche di circa 45 porte disegnate da Martin Fornari per la Valle d’Aosta e Nicola Pedrolini per le Alpi Centrali.

Prima manche su manto nevoso molto compatto, run decisiva partita invece dopo la salatura da parte del comitato organizzatore formato da tecnici dei tre sci club della conca: Aosta, Pila e Chamolé.

A vincere i primi due titoli italiani in palio sono stati Benedetta Rosa Ranieri e Simon Kaser.

Nella gara femminile la portacolori dello sci club Limone, già al comando della prima manche, è riuscita a confermarsi al vertice incrementando anche il proprio vantaggio. Ha vinto in 2’06”67, davanti a Rebecca Borri degli Azzurri del Cervino (2’07”53), autrice di una ottima prima frazione con il pettorale 35; medaglia di bronzo per Carmen Gschliesser del Wipptal (2’07”94).

Simon Kaser, portacolori del Seiser Alm, si è messo al collo l’oro del gigante maschile grazie a una bella seconda manche. Era terzo a metà gara, ma nella seconda run è riuscito a recuperare due posizioni. L’altoatesino ha chiuso in 2’05”84, contro il 2’05”95 di Giovanni Ceccarelli, piemontese che ora si è trasferito e corre per il Trentino e che si trovava al comando. Ancora Alto Adige sul terzo gradino del podio, con Michael Thaler del Sarntal, all’arrivo in 2’07”02 dopo il secondo tempo parziale.

Oggi nessun titolo in palio per i Ragazzi, che hanno invece testato il pendio del superG. I migliori tempi di giornata sono stati fatti registrare da Beatrice Torino dello sci club 2010 e da Alfredo Nanni dell’MM Crew.

Giovedì 9 aprile è in programma la seconda giornata di gare a Pila. Alle 8.30 sulla pista La Nouva si svolgerà lo slalom Allievi, mentre sulla Bellevue (ore 8.45) si correrà il superG Ragazzi, dopo la prova cronometrata di oggi. In palio quattro titoli italiani, due per ogni categoria.