VOLLEY / Savigliano, U15 sul podio a Una “Pasqua sotto rete”

Sono state delle festività pasquali ricche di impegni per molte squadre giovanili piemontesi, impegnate nel torneo “Pasqua sotto rete", organizzato dal Volley Parella di Torino, che ha attirato centinaia di atleti provenienti da tutta la regione, e non solo.

Ai nastri di partenza non potevano mancare anche le compagini del Volley Savigliano.

Di spessore è il traguardo raggiunto dalla squadra Under 15, che sale sul podio con un ottimo terzo posto alle spalle del Desio Volley, vincitore della manifestazione, e del VPT 2012. I biancoblù superano a pieni voti il girone B, con tre vittorie su tre contro Colombo Genova, Lasalliano e VPT 2011, quindi, dopo averla spuntata ai quarti contro Albisola, si arrendono solo al VPT 2012, vittorioso per 2-0 in semifinale. Si decide tutto, di conseguenza, nella finalina per il 3° posto, che i saviglianesi conquistano con un netto 2-0 contro il Val Chisone.

L’Under 17 invece, seppur con qualche rimpianto, ha ottenuto un ottimo quarto posto finale di categoria, difendendosi al meglio contro compagini di assoluto valore. I biancoblù partono forte, vincendo il girone A contro San Paolo, Cus Genova e Albisola, tutte superate con netti 3-0. Dopo aver superato 2-0 il Borgofranco ai quarti, però, i saviglianesi si devono arrendere in semifinale al People Scanzo, che poi vincerà la manifestazione, prima di cedere di misura 2-1 anche contro il Colombo Genova nella finale per il 3° posto.

Dal Volley Savigliano un ringraziamento sincero al Villanova Mondovì per il prestito del giocatore Ludovico Cuniberti, impegnato con i biancoblù durante la manifestazione torinese.

Al di là del comunque ottimo risultato sportivo, per entrambe le compagini resta il bel bagaglio di esperienza portato con sé, con i ragazzi che hanno dimostrato di essere indubbiamente cresciuti sia sotto il profilo tecnico che sul piano della gestione delle emozioni in gare di una certa rilevanza.

Ora, è tempo di tornare in campo per il campionato. Per l’Under 15, impegno in gara-2 contro il Volley Cervasca Cuneo sabato 11 aprile alle 14.30 a Savigliano.

A tornare in palestra saranno anche: la squadra di Serie D, di scena sabato 11 alle 18 a Chieri; la Prima Divisione, in gara-2 contro Fossano venerdì 10 alle 21 al PalaHighPower; l’Under 13, impegnata domenica mattina a Dronero, e il Volley S3, protagonista del concentramento di domenica pomeriggio a Racconigi.

Pasqua sotto rete

Under 17: Marassi, Uka, Mondino, Cavallotto, Negro, Ruatta, La Corte, Abrate, Dichiera, Fissolo, Cuniberti, Ambrogio (L). All. Dimitri, Caula.

Under 15: D’Amelio, Cambiano, Catanzariti, Bosio, Pirra, Assalve, Gandolfo, Novaresio, Isoardi, Gosmar, Isoardi. All. Fundone.