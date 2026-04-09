Asti-Cuneo, utenti segnalano: "Perdita di carico sulla carreggiata possibile causa di forature"

La perdita di alcuni oggetti di ferro e plastica da parte di un mezzo pesante in transito sarebbe la causa delle forature che avrebbero interessato alcuni veicoli in transito questa mattina nel tratto al km 20 dell’autostrada Asti-Cuneo.

E’ quanto segnalato da alcuni utenti al nostro giornale nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile.

CHIUSURE PROGRAMMATE

Mentre scriviamo il portale dell’autostrada gestita da Asti Cuneo Spa non presenta turbative al traffico o chiusure.

Si segnalano invece diverse chiusure programmate nei prossimi giorni. In particolare:

la chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di Isola d'Asti in direzione Cuneo dalle ore 22.00 del 09/04/26 alle ore 01.00 del 10/04/2026 causa lavori.

dalle ore 22.00 del 09/04/26 alle ore 01.00 del 10/04/2026 causa lavori. l’uscita dello svincolo di Isola d'Asti in direzione Cuneo , chiusa dalle ore 00:00 del 10-04-2026 fino alle ore 06:00 del 10-04-2026 causa lavori.

, chiusa dalle ore 00:00 del 10-04-2026 fino alle ore 06:00 del 10-04-2026 causa lavori. l’uscita dello svincolo di Castagnito, in direzione Asti sarà chiusa dalle ore 22:30 del 10-04-2026 fino alle ore 06:00 del 11-04-2026 causa lavori.

sarà chiusa dalle ore 22:30 del 10-04-2026 fino alle ore 06:00 del 11-04-2026 causa lavori. il tratto tra lo svincolo di Cherasco e lo svincolo di Alba Ovest sarà chiuso in direzione Asti dalle ore 22:00 del 10-04-2026 fino alle ore 06:00 del 11-04-2026 causa lavori.

CIRIO: "DAL 20 APRILE DOPPIA CARREGGIATA"

Parlando ai microfoni del Tgr del Piemonte il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio ha confermato quella del 20 aprile come la data a partire dalla quale saranno attive due corsie di marcia su entrambe le carreggiate dell’autostrada anche nell’ultimo tratto aperto, quello compreso tra Alba Ovest e Cherasco.