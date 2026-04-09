Cento di questi anni per la signora Giovanna “Maria” Muggianu

Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e l’assessora alla Terza Età Paola Olivero hanno portato gli auguri dell’Amministrazione comunale alla signora Giovanna Muggianu, per tutti “Maria”, che ha festeggiato il traguardo dei cento anni.

Nata a Bitti, in provincia di Nuoro, l’8 aprile 1926, Maria vive un’infanzia segnata da un passaggio importante: a soli tre anni viene adottata dagli zii paterni, senza figli, che la crescono a Nuoro e la coinvolgono nella gestione della loro piccola merceria. Dopo la guerra inizia a lavorare al Sanatorio di Nuoro, fino alla morte dello zio, evento che la spinge a lasciare la Sardegna per raggiungere Cuneo insieme alla zia.

Nel capoluogo piemontese trova impiego all’allora Sanatorio “Carle”, dove conosce il collega Luca Medda, anch’egli sardo. I due si sposano nel 1956 e si stabiliscono in frazione Confreria, condividendo la casa con la zia Antonia. Negli anni successivi nascono i tre figli: Elio (1958), Iosetto (1961) e Fulvio (1963). Nel 1966 la famiglia si trasferisce in città, mentre nel 2016 Maria affronta la perdita del marito Luca. Dal 2023 è ospite del Cottolengo di Cuneo, in corso Brunet.

Per celebrare il suo centesimo compleanno, Maria è uscita dalla struttura ed è stata festeggiata nell’abitazione del figlio Fulvio e della nuora Nadia . Alla festa ha partecipato anche una delle sue sorelle, arrivata appositamente dalla Sardegna insieme alle nipoti, a testimonianza di legami familiari profondi e mai interrotti. Tra i presenti anche il figlio Iosetto, dipendente del Comune di Cuneo presso il Settore Lavori Pubblici (Verde Pubblico).