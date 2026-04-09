Bra, lite a colpi di coltello nella notte in piazza Roma. Arrestato un 40enne

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia braidese nella zona della stazione ferroviaria cittadina e nelle aree contigue.

Nell’ambito di queste attività, nelle prime ore di ieri, mercoledì 8 aprile, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia cittadina, con l’ausilio di quelli della Stazione di Sommariva del Bosco, hanno arrestato un cittadino marocchino 40enne, con precedenti e già sottoposto dal Tribunale di Asti alle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Bra ed alla presentazione alla polizia giudiziaria.

Alle ore 3,40 circa, in piazza Roma, l’uomo, dopo una lite tra stranieri le cui cause sono ancora in fase di completo accertamento, ha colpito un 29enne di nazionalità marocchina alla coscia sinistra con tre fendenti sferrati con un coltello; quest’ultimo, trasportato poi da personale del 118 all’ospedale di Verduno, dopo le cure del caso, è stato dimesso con 30 giorni di prognosi.

Il 40enne, con non poca fatica da parte dei militari stante il suo forte stato di agitazione psicofisica, è stato arrestato per lesione personale aggravata e, come disposto dall’autorità giudiziaria, associato alla casa circondariale di Asti, in attesa dell’eventuale convalida del giudice per le indagini preliminari del Tribunale astigiano.

La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.