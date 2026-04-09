Dalla filiera corta alla comunità: l’agricoltura che guarda al futuro

Un progetto che unisce aziende agricole, territorio e comunità, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e di promuovere un modello di consumo più consapevole. La Bottega Contadina del Monregalese rappresenta oggi un punto di riferimento per la filiera corta e per una nuova visione dell’agricoltura. Ne parliamo con la presidente, Delia Revelli.

Qual è oggi la missione più importante di Bottega Contadina?

“La nostra missione è creare un collegamento diretto tra produttori e consumatori, valorizzando le aziende agricole del territorio e le loro produzioni. Vogliamo costruire un luogo che non sia solo di vendita, ma anche di incontro, conoscenza e consapevolezza.”

Che cosa significa, in concreto, valorizzare davvero la filiera corta?

“Significa accorciare le distanze, non solo fisicamente, ma anche culturalmente. Vuol dire conoscere chi produce, capire come nasce un prodotto e riconoscerne il valore. La filiera corta è trasparenza, qualità e relazione.”

Quali sono le principali difficoltà che incontra oggi una piccola azienda agricola?

“Le difficoltà sono molte: i costi in aumento, la concorrenza di prodotti a basso prezzo, spesso provenienti dall’estero, e la gestione quotidiana, che richiede sempre più competenze. Per una piccola azienda è fondamentale trovare spazi di collaborazione per restare competitiva.”

Quanto conta il rapporto diretto tra produttore e consumatore per valorizzare i prodotti del territorio?

“Conta tantissimo. Quando il consumatore conosce chi c’è dietro a un prodotto, la percezione cambia completamente. Non acquista solo un alimento, ma una storia, un territorio, un modo di lavorare.”

In che modo si può rendere l’agricoltura più sostenibile senza perdere competitività?

“La sostenibilità deve essere vista come un investimento e non come un limite. Lavorare sulla qualità, sulla stagionalità e sulla valorizzazione del territorio permette alle aziende di distinguersi e di essere competitive in modo diverso: non sul prezzo, ma sul valore.”

Quanto pesa oggi il tema della biodiversità nelle scelte delle aziende agricole?

“È un tema sempre più centrale. Tutelare la biodiversità significa preservare il territorio e garantire produzioni di qualità. Le aziende agricole hanno un ruolo fondamentale in questo, perché sono le prime a vivere e a curare l’ambiente.”

Secondo lei, quali qualità deve avere un’agricoltura capace di guardare al futuro?

“Deve essere capace di innovare senza perdere il legame con la tradizione. Deve saper collaborare, adattarsi ai cambiamenti e mantenere al centro la qualità e il rispetto per il territorio.”

Come si può avvicinare il pubblico, soprattutto i giovani, al mondo agricolo?

“Serve far conoscere meglio questo mondo, raccontarlo e renderlo accessibile. Eventi, incontri e attività come quelle che organizziamo con la Bottega Contadina sono fondamentali per creare consapevolezza e interesse.”

Qual è il ruolo della collaborazione tra aziende, territorio e comunità locale?

“È essenziale. Da soli è difficile andare lontano. Lavorare insieme permette di offrire più servizi e prodotti e di creare una rete che rafforza l’intero territorio.”

Che messaggio si sente di dare a chi vorrebbe avviare oggi un’attività agricola o legata alle produzioni locali?

“È un percorso impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. Il consiglio è di crederci, formarsi e, soprattutto, non rimanere isolati: la collaborazione è la chiave per costruire qualcosa di solido.”

Il progetto Bottega Contadina prosegue con una serie di incontri e iniziative dedicate alla valorizzazione della filiera corta e delle produzioni locali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra agricoltura e comunità.

Il ciclo di incontri del Progetto Bottega Contadina proseguirà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti dedicati alle diverse filiere agricole del territorio, con l’obiettivo di continuare a promuovere la filiera corta e il consumo consapevole.

La Bottega è aperta dal mercoledì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

Per informazioni:

Punto vendita Bottega Contadina – Via S. Arnolfo n. 4, 12084 Mondovì

Tel. +39 353 4347426

Email: mercatocontadino.mondovi@gmail.com

Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023–2027 – Intervento SRG07.1

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