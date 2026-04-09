Una mattinata di celebrazioni a Ceva per la Festa della Liberazione

Ceva si prepara a celebrare l’anniversario della Liberazione. La data del 25 aprile è di primaria importanza sul calendario delle festività civili non solo per le istituzioni, ma per l’intera collettività, che in questo giorno ricorda la fine della Seconda guerra mondiale.

L’Amministrazione cebana ha organizzato, per la Festa della Liberazione, una mattinata di celebrazioni istituzionali, che si svilupperanno lungo il seguente percorso:

ore 9.30 presso il Cimitero di Sant’Agostino: alzabandiera, deposizione della corona d’alloro in onore dei Caduti, lettura della Preghiera del Patriota Piemontese;

ore 10 ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II;

ore 10.15 avvio corteo ai monumenti;

ore 10.30 presso il monumento ai caduti di tutte le guerre: alzabandiera, deposizione di corona in alloro e intervento del sindaco. Seguirà corteo alla lapide in ricordo dei Caduti partigiani e civili e al monumento “A chi non è tornato”, con relative deposizioni di corone in alloro;

ore 11 Santa Messa in Duomo.

Queste le parole del sindaco Fabio Mottinelli: “Sabato 25 aprile la città di Ceva ricorda l'anniversario della Liberazione. Questa ricorrenza ci richiede, ancora una volta, una riflessione sul nostro ruolo di amministratori e di cittadini. La libertà è un bene che non possiamo dare per scontato, ma bensì un dono prezioso da difendere e preservare, oggi e sempre”.

Durante la celebrazione sarà presente la Banda Cittadina “Adriano-Bersone-Masenti”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.