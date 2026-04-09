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Sport | 09 aprile 2026, 09:33

CICLISMO / Elisa Balsamo terza nella Scheldeprijs Women 2026

Successo in volata dell'olandese Charlotte Kool

(foto - profilo instagram elisa balsamo)

(foto - profilo instagram elisa balsamo)

Terzo gradino del podio, per Elisa Balsamo, nella Scheldeprijs Women, prestigiosa gara in linea in terra belga di 130,6 chilometri, con arrivo e partenza da Schoten.

Successo in volata dell'olandese Charlotte Kool, portacolori della Fenix-Premier Tech che ha prevalso sulla connazionale Nienke Veenhoven e sulla peveragnese della Lidl-Trek che si era imposta lo scorso anno.

Finale segnato da una brutta caduta con diverse atlete coinvolte tra cui Rachele Barbieri.

In top ten anche le italiane Chiara Consonni e Sara Fiorin, quinta e nona al traguardo.

Era la sesta edizione della manifestazione.

redazione

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