PALLAVOLO / Cuneo Granda Volley e Linda Magnani ancora insieme: "Felice di poter continuare qui il mio percorso"

La Cuneo Granda Volley annuncia che Linda Magnani, libero classe 2007, resterà a Cuneo anche nella stagione 2026-27, dopo aver trovato l’accordo per un biennale. Così una delle rivelazioni di questo campionato farà parte del roster delle Gatte anche l’anno prossimo.

Linda ha iniziato il suo cammino in Serie A1 con i colori di Cuneo sulla pelle, prima entrando in seconda linea per la ricezione, poi prendendosi sempre più spazio nel prosieguo del campionato. In particolare nel finale di stagione la giovane libero si è dimostrata uno dei valori aggiunti per la squadra, partecipando con prestazioni super alla conquista della salvezza.

La classe 2007 ha mostrato le giuste qualità che hanno spinto Cuneo Granda Volley a continuare a puntare su di lei anche nella prossime stagioni. Il suo impegno e le sue doti le hanno quindi permesso di emergere in campo, entrando nel cuore dei tifosi biancorossi a suon di difese estreme, che le sono valse il premio di MVP della vittoria contro Novara, poi determinante per la salvezza.

“Quest’anno è stato speciale per me – ha dichiarato Linda Magnani – Ho esordito in Serie A1, ho dato il massimo e Cuneo mi ha regalato tante emozioni. Sono molto felice di poter continuare qui il mio percorso anche nella prossima stagione, sperando di aiutare Cuneo a raggiungere obiettivi importanti”.



“Siamo molto felici di aver confermato nel roster della prossima stagione una giocatrice come Linda Magnani – hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini – Ha sempre dato il massimo dal giorno in cui è arrivata, dimostrando di avere ottime qualità, aiutandoci a raggiungere la salvezza con ottime prestazioni. È stato naturale puntare su di lei anche per la prossima stagione”.