Il Consorzio Assistenziale del Cuneese, in collaborazione con la Fondazione Paideia, organizza il seminario territoriale Abitare il futuro: diritti, partecipazione e progetto di vita nella nuova riforma, un momento di incontro e approfondimento dedicato a persone con disabilità, famiglie, operatori e volontari del territorio cuneese.

L'evento si inserisce nell'ambito del progetto Autonomia e Disabilità, finanziato dalla Fondazione CRC, e costituisce un'occasione privilegiata per comprendere le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 62/2024, la riforma che ridisegna il sistema dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità in Italia.

Al centro del seminario vi sono tre grandi temi: i diritti riconosciuti dalla riforma, le forme di partecipazione che essa promuove e il significato concreto del progetto di vita — strumento cardine del D.Lgs. 62/2024 che mette al centro l'autodeterminazione, i desideri e le aspirazioni di ogni persona con disabilità.

Il programma alterna momenti di approfondimento normativo a una dimensione esperienziale, in cui le testimonianze dirette e la condivisione di vissuti concreti affiancano la parte teorica. Un approccio che vuole restituire alla riforma il suo significato più profondo: non solo norme da conoscere, ma strumenti per la quotidianità delle persone.

Al seminario prenderanno parte come relatori operatori del CSAC,dell'ASL CN1 e del terzo settore, persone con disabilità e famigliari a testimonianza di una rete che lavora insieme per tradurre la riforma in pratiche inclusive ed efficaci.

Il seminario è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della riforma e delle prospettive che porta con sé: persone con disabilità e loro familiari, operatori del settore socio-assistenziale, volontari e chiunque voglia comprendere come il D.Lgs. 62/2024 si inserisce nel panorama dei diritti e dei servizi.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili, per un massimo di 100 partecipanti. Per iscriversi compilare il form