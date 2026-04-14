"Piano Strategico 2030": giovedì ad Alba il secondo appuntamento

Seconda tappa, dei cinque, giovedì 16 aprile, alle 10.15 ad Alba presso Apro Formazione. Nuovo appuntamento per presentare pubblicamente sul territorio provinciale la Pianificazione Strategica provinciale o Piano Strategico 2030.



Un momento di confronto allargato promosso dai tre enti promotori del Piano – la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di Cuneo e la Fondazione CRC – con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale per costruire insieme una visione condivisa di futuro per il territorio provinciale.



Le principali istituzioni provinciali unite per lavorare a una provincia più verde, più intelligente, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini, come indicato dagli obiettivi europei per il 2030. Un approccio che richiede un coinvolgimento e uno sforzo collettivo, da parte di tutte le comunità locali, per lavorare nella stessa direzione attivando le energie esistenti.



Il percorso è stato avviato nella primavera 2024, con la presentazione del Piano Strategico Cuneo 2030, e ha fin da subito visto il coinvolgimento, all’interno della Cabina di Regia Istituzionale, dei principali stakeholder del territorio: le Università con sede in provincia di Cuneo (Università di Torino, Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), il Polo di Innovazione Agrifood, il coordinamento degli Enti Gestori dei servizi socioassistenziali, le due Aziende Turistiche Locali. A questi si sono aggiunti, da inizio del 2026, anche le Asl Cn1 e Cn2, l’Ufficio scolastico provinciale di Cuneo e il Conservatorio Ghedini.



Nel corso del primo appuntamento a Cuneo, il 27 marzo scorso, anche i Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Busca hanno firmato i primi Patti di collaborazione, strumento dedicato a raccogliere la partecipazione attiva di tutti i soggetti pubblici, del privato o del terzo settore, interessati a fare parte dell’ecosistema.



Il calendario dei prossimi appuntamenti di presentazione sul territorio prevede altre 3 tappe:

• Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 10,15 a Savigliano (presso Università degli Studi di Torino, polo di Savigliano);

• Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 10,15 a Mondovì (presso IIS Giolitti Bellisario);

• Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 10,15 a Pollenzo (presso Sede Albergo dell’Agenzia).



A seguito degli incontri, qualsiasi soggetto pubblico, privato o del terzo settore, potrà sottoscrivere un Patto di collaborazione.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.fondazionecrc.it



Il percorso comune prevede di lavorare, con il coordinamento generale offerto dal Centro Studi della Fondazione CRC, sui seguenti temi:

- l’attrattività territoriale a 360° - dal potenziamento dei servizi per l’export, alla formazione all’imprenditorialità innovativa e al rafforzamento della narrazione esterna degli asset provinciali - (Competitività e innovazione), con capofila il Politecnico di Torino;

- la cura e la valorizzazione plurima del bene idrico (Cura del territorio e sviluppo ambientale), con capofila la Provincia di Cuneo;

- il rafforzamento della rete ferroviaria a utilità di merci e persone (Connessione delle infrastrutture fisiche e digitali), con capofila la Camera di Commercio di Cuneo;

- l’innovazione del supporto domiciliare a persone fragili e non autosufficienti e per la promozione del benessere dei minori tra i 15 e i 17 anni (Comunità coese e innovazione sociale), con capofila il coordinamento degli Enti Gestori dei servizi socioassistenziali;

- per la comunicazione e la strutturazione di un sistema culturale e turistico integrato e per lo sviluppo di una rete di poli culturali innovativi (Creatività e cultura del buon vivere), con capofila l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina https://fondazionecrc.it/strategia-cuneo/