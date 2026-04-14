Da Bra a Torino per la catechesi dedicata ai giovani “Vedere la Parola”

Il cardinale Roberto Repole incontra i giovani della diocesi torinese, che abbraccia anche Bra, con il 3° ciclo di catechesi sul tema dei sacramenti.

Il percorso “Vedere la Parola” fa tappa nella chiesa del Santo Volto di Torino (via Val della Torre, 3) venerdì 17 aprile, alle ore 21, per l’appuntamento dal titolo: «Ordine. Il discorso di Paolo (Atti 20,17 - 38)».

Animano i canti il Coro Hope e il Coro del Sermig - Arsenale della Pace. L’invito è rivolto a tutti indistintamente: a chi frequenta gli oratori, i gruppi giovanili, le associazioni, i movimenti, ma anche a chi è curioso di sperimentare una novità, a tutti i ragazzi e le ragazze in cammino che guardano l’orizzonte.