Paroldo, torna il raduno dei Custodi di Paese

Domenica 19 aprile, nella suggestiva Borgata Cavallini, si terrà la dodicesima edizione del raduno dei Custodi di Paese e delle Comunità, un appuntamento ormai consolidato per il territorio.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale “Masche di Paroldo”, in collaborazione con il Comune di Paroldo e la locale Pro Loco, con l’obiettivo di rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra le comunità delle Terre Alte.

Momento centrale della giornata sarà la tradizionale consegna dei collari di appartenenza, simbolo di unione e condivisione di valori all’interno della rete dei Custodi.

Il programma prenderà il via alle ore 15.00 con il ritrovo presso il “Borgo Antico dei Cavallini”. Seguirà un momento di confronto e scambio di idee tra i Custodi, con gli interventi di:

Prof. Aldo Intagliata

Dr. Guido Araldo

Dr. Claudio Alberto

Prof. Pier Carlo Grimaldi

A conclusione dell’incontro, alle ore 18.00, i partecipanti saranno invitati a una merenda sinoira, offerta a tutti i Custodi presenti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Dr Romano Salvetti al numero 339 2626364.