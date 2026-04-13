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Attualità | 13 aprile 2026, 20:12

Paroldo, torna il raduno dei Custodi di Paese

Appuntamento il 19 aprile alla Borgata Cavallini

Paroldo, torna il raduno dei Custodi di Paese

Domenica 19 aprile, nella suggestiva Borgata Cavallini, si terrà la dodicesima edizione del raduno dei Custodi di Paese e delle Comunità, un appuntamento ormai consolidato per il territorio.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale “Masche di Paroldo”, in collaborazione con il Comune di Paroldo e la locale Pro Loco, con l’obiettivo di rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra le comunità delle Terre Alte.

Momento centrale della giornata sarà la tradizionale consegna dei collari di appartenenza, simbolo di unione e condivisione di valori all’interno della rete dei Custodi.

Il programma prenderà il via alle ore 15.00 con il ritrovo presso il “Borgo Antico dei Cavallini”. Seguirà un momento di confronto e scambio di idee tra i Custodi, con gli interventi di:

  • Prof. Aldo Intagliata
  • Dr. Guido Araldo
  • Dr. Claudio Alberto
  • Prof. Pier Carlo Grimaldi

A conclusione dell’incontro, alle ore 18.00, i partecipanti saranno invitati a una merenda sinoira, offerta a tutti i Custodi presenti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Dr Romano Salvetti al numero 339 2626364.

comunicato stampa

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