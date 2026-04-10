Casalgrasso ospita la presentazione del libro “La solitudine del riccio”

Sabato 18 aprile alle ore 17 il Salone Monviso di Casalgrasso (via Monsignor Rostagno) ospiterà la presentazione del libro di Marco Giangrande “La solitudine del riccio”.

Luca, funzionario della Farnesina, e Sara, attivista di una ONG, si incontrano nell’estate del 1999. La loro relazione, sorta dopo un lungo corteggiamento da parte di Luca, vedrà una svolta inattesa quando proprio il giovane funzionario ministeriale riceverà una promozione a viceconsole in Senegal. I due fidanzati accettano la sfida e decidono di trasferirsi insieme a Dakar. Il viaggio sarà un percorso alla scoperta non solo delle meraviglie del Paese africano e della sua cultura, ma anche un mondo, quello degli expat italiani in Africa, microcosmo a sé chiuso e provinciale. Le vicende dei due ragazzi si sviluppano sullo sfondo di una terra fiera, colorata e ricca di umanità.

L’evento, dal titolo “Chiacchierata con l’autore”, è organizzato dall’associazione culturale Lab240.

“Il desiderio e l’impegno della nostra Amministrazione è far sì che questi eventi siano sempre più frequenti a Casalgrasso - Queste le parole del sindaco, Giovanni Donetto -. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Lab240 che, grazie al suo operato di associazione culturale, ci aiuta e supporta in questo percorso”.