Riapertura del Tunnel di Tenda, boom turistico nel Cuneese: Limone Piemonte traina la crescita della Granda

Il turismo in provincia di Cuneo cresce e consolida il proprio ruolo strategico all’interno del panorama regionale. I dati del 2025 evidenziano un andamento particolarmente positivo, rafforzato anche dalla riapertura del Tunnel di Tenda, che ha favorito un significativo incremento delle presenze, soprattutto a Limone Piemonte, diventata elemento trainante per l’intero territorio intorno al capoluogo.

L’importante afflusso di visitatori ha permesso al Cuneese di raggiungere oltre 470mila arrivi e più di 1 milione e 177mila presenze complessive, consolidando un trend positivo che coinvolge sia il comparto outdoor sia quello culturale ed enogastronomico. Oggi l’area contribuisce per il 6,5% al totale dei pernottamenti regionali.

“I risultati straordinari del Cuneese dimostrano come la provincia di Cuneo sia un motore formidabile per l'intero turismo piemontese – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore al Turismo Paolo Bongioanni e l’assessore del territorio Marco Gallo –. L’incremento degli arrivi dell’11,8%, il valore più alto a livello regionale, premia la capacità di questo territorio di valorizzare le proprie valli e i propri centri storici in modo integrato”.

Gli amministratori regionali sottolineano inoltre “la crescita esponenziale dell’outdoor, il boom della montagna estiva che ha contribuito fortemente alla destagionalizzazione e i numeri spettacolari della stagione sciistica con Limone Piemonte e il Mondolè ai vertici regionali come incremento”.

Il risultato eccezionale del 2025 è strettamente legato all’eccellenza dell’offerta montana regionale, che ha beneficiato di una stagione invernale 2024/2025 tra le migliori dell’ultimo decennio con 441.331 arrivi complessivi. A questa si è aggiunta una stagione estiva altrettanto positiva, durante la quale il comparto della montagna piemontese ha registrato una crescita dei pernottamenti del 17,4%, confermando le valli cuneesi come meta privilegiata per trekking, cicloturismo e attività all’aria aperta.

Limone Piemonte traina la ripresa grazie al Tunnel di Tenda

La performance più significativa della stagione invernale 2025-2026 appena conclusa riguarda Limone Piemonte, che si posiziona al primo posto regionale con un incremento del 50%. Un risultato favorito anche dalla riapertura del Tunnel di Tenda, che ha riportato sulle piste numerosi turisti provenienti dalla Riviera ligure e dalla Costa Azzurra, trasformando la località in un vero motore turistico per tutta la zona cuneese.

Crescita a due cifre anche per Frabosa Sottana (+16%), seconda a livello regionale per incremento, a conferma del dinamismo del comparto montano della Granda.