A Paesana un pomeriggio tra cammino, spettacolo e paesaggio con “Segni e Passi”

Sabato 18 aprile il progetto Segni e Passi propone un pomeriggio tra cammino, spettacolo e paesaggio: è questo lo spirito di Passi Filati. L’evento è in programma a Paesana, pensato per unire natura, teatro e musica in un’unica esperienza itinerante.

Il ritrovo è previsto alle 14 in località Pian Vitun (agliasco), da cui partirà alle 14:15 una passeggiata animata lungo un percorso di circa 5 chilometri. Il tracciato, su sentiero sterrato e di facile percorribilità (con adeguate calzature), si sviluppa tra ambiente naturale e sottobosco, con un dislivello di +150 e -200 metri.

Durante il cammino, i partecipanti saranno accompagnati dal teatro itinerante di Claudio Del Toro ed Elisabetta Baro e dalla musica dal vivo di Federico Ferrato, in un dialogo continuo tra performance e paesaggio.

L’arrivo è previsto intorno alle ore 16 nella frazione Ferrere, dove sarà offerta una merenda sinoira a tutti i partecipanti.

Il ritorno potrà avvenire in autonomia lungo lo stesso percorso oppure tramite navetta gratuita, su prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.com/e/passi-filati-tickets-1985133359316?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Il parcheggio è disponibile in località Pian Vitun (Agliasco).

Passi Filati si propone come un’esperienza accessibile e coinvolgente, capace di valorizzare il territorio attraverso linguaggi artistici e una fruizione lenta degli spazi naturali.

Si tratta di un’iniziativa del progetto Segni e Passi sostenuto dalla Fondazione Cassa di Sanpaolo e dai partner Comune di Paesana, Pro Loco Paesana, Caracol e Valtemo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli organizzatori tramite la mail prolocopaesana@gmail.com , oppure tramite i canali social.