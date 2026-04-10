Raccolta funghi 2026: ecco titoli necessari e modalità nell'Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida

L’ ha definito le modalità di raccolta e le disposizioni per ottenere il titolo per la raccolta funghi anno 2026.

Il suddetto titolo consiste nella ricevuta del versamento della somma di € 30,00, che dovrà essere effettuato unicamente mediante Pago PA utilizzando il seguente link: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=93054070045 o collegandosi al sito web dell’Ente in home page si trova l’accesso PAGO PA selezionando “pagamento spontaneo”, – Dati pagamento: “Tesserini funghi”, indicando le proprie generalità e come causale “l.r. 24/2007 titolo raccolta funghi anno 2026”.

Il titolo per la raccolta è personale e ha validità per l’anno solare in corso sul territorio di tutta la Regione Piemonte. Sulla ricevuta del versamento non dovrà più essere apposta alcuna marca da bollo.

Al fine della validità del titolo per più anni solari, è ammesso il pagamento in un’unica soluzione di una somma pari al massimo di tre annualità (60 € per 2 anni - 90 € per tre anni), in tal caso nella causale dovrà essere indicato “l.r. 24/2007 titolo per la raccolta funghi anni es. 2026/2027/2028”. Per i residenti nel territorio dell’Unione Montana è possibile ottenere, in alternativa al titolo valido su tutto il territorio regionale, un titolo valido sul solo territorio di competenza di questo Ente e quindi nei Comuni che ne fanno parte, versando la somma di € 20,00 annuali - (40 € per 2 anni – 60 € per tre anni). La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, dovrà essere esibita a richiesta del personale di vigilanza. I minori di anni 14 possono effettuare la raccolta gratuitamente purché accompagnati (nel numero massimo di due) da persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

Oltre al titolo annuale, è possibile ottenere titoli giornalieri al costo di 5 euro e settimanali al costo di 10 euro. Le modalità di versamento sono le stesse di cui sopra. Tali titoli sono validi su tutto il territorio regionale. Al fine della validità, nella causale potranno essere utilizzate le seguenti diciture:

- Per il giornalier: “l.r. 24/2007 titolo raccolta funghi valido il giorno ……….”

- Per il settimanale: “l.r. 24/2007 titolo raccolta funghi valido dal giorno …. ...al giorno …”

Presso gli esercizi commerciali (che saranno individuati dai Comuni del territorio dell’Unione Montana), sarà possibile effettuare l’acquisto di voucher giornalieri di € 5,00 e voucher settimanali di € 10,00 (per conoscere gli esercizi convenzionati si invita a prendere contatto con l’Unione scrivente o con i singoli Comuni).

Si ricorda che la raccolta è consentita per la quantità giornaliera di 3 kg. I funghi devono essere posti in contenitori adatti alla diffusione delle spore. È vietato l’uso di contenitori di plastica. È vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare il terreno e il micelio del fungo o le radici. È vietata la distruzione o il danneggiamento volontario dei funghi epigei anche se velenosi o non commestibili.

La raccolta è vietata nei seguenti casi e luoghi:

- nei castagneti da frutto pascolati o sfalciati e tenuti regolarmente puliti (salvo che al proprietario);

- nei giardini e pertinenze delle abitazioni;

- nei terreni segnalati con indicazioni di proprietà privata e/o raccolta riservata funghi e prodotti del sottobosco ai sensi Art. 820-821 del C.C.;

- nei fondi chiusi ai sensi dell’Art. 841 del C.C. (recinzioni, staccionate ecc…);

- per ogni altra indicazione, si fa riferimento al Regolamento raccolta funghi approvato dall’Unione e alla L.R.27 e s.m.i.

Ricordiamo inoltre che l’unica modalità di pagamento consentita verso la Pubblica Amministrazione è quella elettronica tramite il sistema PagoPA.