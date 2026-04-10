Mondovì ha registrato 50mila presenze turistiche nel 2025. Il Comune: "Un traguardo notevole"

"Abbiamo accolto con grande favore i dati turistici presentati nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile, dalla Regione Piemonte - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora al Turismo Francesca Botto -. Nel 2025 la nostra città conferma innanzitutto le 50.000 presenze all’anno, un traguardo notevole se si pensa che nel decennio 2002-2012 non si raggiungevano, in media, le 32.000 presenze annue.

Continuano a crescere, poi, i posti letto complessivi e le locazioni turistiche, a testimonianza di una domanda di mercato in lento ma costante incremento. Se da un lato diminuisce leggermente il tempo medio di permanenza, dall’altro aumentano in maniera importante gli arrivi turistici, ovvero le persone che scelgono di soggiornare almeno una notte nel territorio di Mondovì, facendo registrare un incoraggiante +11% rispetto al 2024. Risultati che premiano il lavoro svolto in questi anni dalla nostra Amministrazione soprattutto in termini di rafforzamento dell’offerta culturale, ma che dimostrano parimenti la bontà dell’azione sinergica di operatori e professionisti del settore come l’ATL del Cuneese e il nuovo comitato T.O.M. A fronte di un aumento dei turisti stranieri, tuttavia, non possiamo non rilevare una sostanziale stagnazione degli arrivi italiani con una forte decrescita delle presenze nazionali, sintomo di un lavoro che deve proseguire e che, ci auguriamo, possa incontrare il supporto di tutti gli attori turistico-culturali che oggi operano sul nostro territorio".