Rissa in corso Nizza a Cuneo: coinvolti gruppi di giovani davanti all’H&M

Rissa nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, intorno alle 15, davanti al negozio H&M in corso Nizza, in corrispondenza della fermata degli autobus. A scontrarsi sarebbero stati gruppi di ragazzi, attirando rapidamente l’attenzione di numerosi passanti presenti in zona.

Secondo le prime informazioni, uno dei giovani sarebbe arrivato sul posto con una bicicletta a noleggio, brandendo un lucchetto a U — i cosiddetti “U-lock”, antifurti rigidi a forma di ferro di cavallo utilizzati per bloccare il telaio della bici a pali o rastrelliere — utilizzato in modo minaccioso durante la discussione.

La situazione ha generato momenti di tensione e preoccupazione tra i presenti, fino all’intervento delle forze dell’ordine, giunte sul posto per riportare la calma. L’episodio sarebbe nato da una discussione tra numerosi minori, in maggioranza di origine straniera.

Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dei partecipanti.