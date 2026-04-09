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Cronaca | 09 aprile 2026, 16:02

Non solo fuga e lesioni: Elia Del Grande dovrà rispondere anche di rapina aggravata

Il responsabile della "strage dei fornai" si era allontanato a Pasqua dalla casa lavoro di Alba ed era stato catturato ieri a Varano Borghi: si trovava su un'auto sottratta con la forza poco prima a una 69enne di Sesto Calende. Del Grande, che dovrà rispondere anche di lesioni aggravate nei confronti di un carabiniere, comparirà davanti al gip di Varese nei prossimi giorni

Elia Del Grande

Elia Del Grande

Nella mattinata di oggi la Procura della Repubblica di Varese ha avanzato al Gip la richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto eseguito dai carabinieri della Compagnia di Gallarate nei confronti di Elia Del Grande, il responsabile della "strage dei fornai" nel 1998 a Cadrezzate allontanatosi la sera di Pasqua dalla casa lavoro di Alba alla quale era stato destinato.

Oltre a rispondere di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, un carabiniere che nella fasi della cattura era rimasto lievemente ferito dal tentativo di fuga del ricercato, Elia Del Grande è gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate commesse ai danni della 69enne di Sesto Calende proprietaria della Fiat 500 a bordo della quale il fuggitivo è stato individuato ieri pomeriggio a Varano Borghi.

I militari, grazie al sopralluogo eseguito, all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza ed all’escussione della vittima e di alcune persone informate hanno acquisito gli elementi necessari che hanno condotto all’esecuzione del fermo di indiziato di delitto.

L’indagato, detenuto nel carcere di Varese, nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida.

Redazione

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