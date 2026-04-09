Cherasco, identificato ladro delle coperture di rame sulle tombe del cimitero

Martedì 7 aprile i militari della Stazione Carabinieri di Cherasco hanno ricevuto una segnalazione inerente a un furto di parte della copertura in rame di alcuni edifici e della cappella all’interno del locale cimitero , il tutto poi rinvenuto occultato in un’area della medesima area cimiteriale, con accanto degli arnesi da scasso.

Subito attivatisi con un’attività investigativa e servizi di osservazione presso il cimitero, i militari, nella tarda serata dell’8aprile scorso hanno sorpreso un 49enne cittadino rumeno all’interno del cimitero intento ad asportare il rame accantonato. L’uomo, dopo aver tentato la fuga, è stato dopo poco bloccato dai militari e deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, per furto aggravato.

Il rame, interamente recuperato, è stato restituito ai legittimi proprietari, mentre gli arnesi da scasso sono stati posti sotto sequestro.

All’uomo è stata inoltre notificata la misura di prevenzione amministrativa del divieto di ritorno nel Comune di Cherasco.

La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.