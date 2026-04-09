 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 09 aprile 2026, 14:21

Cherasco, identificato ladro delle coperture di rame sulle tombe del cimitero

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri della locale stazione mentre tentava di asportare il materiale rimosso nei giorni precedenti

Alcune tombe del cimitero di Cherasco già interessate dalla rimozione delle coperture nelle scorse settimane

Alcune tombe del cimitero di Cherasco già interessate dalla rimozione delle coperture nelle scorse settimane

Martedì 7 aprile i militari della Stazione Carabinieri di Cherasco hanno ricevuto una segnalazione inerente a un furto di parte della copertura in rame di alcuni edifici e della cappella all’interno del locale cimitero, il tutto poi rinvenuto occultato in un’area della medesima area cimiteriale, con accanto degli arnesi da scasso.

Subito attivatisi con un’attività investigativa e servizi di osservazione presso il cimitero, i militari, nella tarda serata dell’8aprile scorso hanno sorpreso un 49enne cittadino rumeno all’interno del cimitero intento ad asportare il rame accantonato. L’uomo, dopo aver tentato la fuga, è stato dopo poco bloccato dai militari e deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, per furto aggravato.

Il rame, interamente recuperato, è stato restituito ai legittimi proprietari, mentre gli arnesi da scasso sono stati posti sotto sequestro.

All’uomo è stata inoltre notificata la misura di prevenzione amministrativa del divieto di ritorno nel Comune di Cherasco.

La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.

C. S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium