Quattro auto incendiate, minacce e video sui social: 19enne arrestato a Bernezzo

Sono preoccupati e chiedono a gran voce l'intervento delle autorità i residenti di Bernezzo che stanotte, intorno alle 4, sono stati svegliati da un grave atto incendiario. Quattro auto sono state gravemente danneggiate e una casa ha riportato danni alla struttura muraria.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e gli accertamenti dei carabinieri nei confronti dell'autore hanno tuttavia scongiurato conseguenze ben più gravi

I residenti della zona hanno segnalato il fatto anche alla nostra redazione, affinché non solo venga assicurato alla giustizia colui che ha cosparso di benzina i mezzi ma si pongano pure azioni ferme per evitare che episodi del genere accadano ancora.

Le verifiche del caso sono tuttora in corso, ma l'autore del grave atto vandalico, un 19enne italiano di origini marocchine, arrestato dai carabinieri, avrebbe anche caricato sulla propria pagina Instagram, fino a qualche ora fa visibile a tutti e in un secondo momento resa privata, un video dove si aggira tra le fiamme pronunciando frasi sconnesse, ma cariche di significato.

Il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari poiché avrebbe riportato ustioni alle mani.

“La tua macchina brucerà, figlio di p..., per mio padre, farò (…), guarda, guarda come divampa (…), ah, tempo al tempo, ti prenderò maledetto, piano piano, darò fuoco a tua madre proprio come ho bruciato questa, guarda! Guarda, l'auto è ridotta proprio così (…). Ora te ne andrai a piedi". Ne abbiamo solo riportate alcune, traducendole dall'arabo: frasi inequivocabili che oltre a profilare presunte responsabilità preannunciano scenari peggiori: "Tutti salteranno in aria proprio come te". Sono infatti, delle chiare minacce. In italiano poi, si sente chiaramente pronunciare “tempo al tempo”, altro pesante "avvertimento" non proprio velato.

Nel video poi, lo si vede usare un prodotto spray al cui interno potrebbe esserci del liquido infiammabile, ma anche su questo aspetto gli accertamenti delle forze dell'ordine saranno decisivi.

“Non è la prima volta che accade – segnalano i residenti alla nostra redazione –, già in passato siamo stati oggetto di episodi simili sempre da parte di questo ragazzo e addirittura, sempre in piena notte, sono state vandalizzate le vetrine di alcuni negozi. I danni adesso chi li paga? Sappiamo già la risposta e tutto questo non è ammissibile. Siamo una comunità tranquilla, episodi come questo non devono accadere”.

In attesa dello sviluppo delle indagini tra i residenti aumenta la paura che un episodio violento possa ripetersi con conseguenze ancora più gravi.

Il sindaco di Bernezzo Lorenzo Bono: "Al di là del giusto riserbo degli inquirenti è un episodio che turba tutti e scuote la serenità del paese. Tengo a sottolineare, tuttavia, che si tratta di un fatto isolato. Mi auguro che un atto così grave, con danni ingenti alle proprietà, possa subire le conseguenze che merita".