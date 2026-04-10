Costigliole d'Asti rinnova la collaborazione con Gite Fuori Porta in Piemonte: secondo anno insieme per promuovere il territorio

C'è un modo per misurare se una collaborazione ha funzionato davvero: si rinnova. Non per inerzia, ma per convinzione. Il Comune di Costigliole d'Asti e Gite Fuori Porta in Piemonte hanno deciso di continuare insieme. Dopo un anno di lavoro condiviso, di eventi raccontati, di iniziative portate all'attenzione di una community che oggi conta oltre 156.000 appassionati del Piemonte, la collaborazione si rinnova con la stessa energia del primo giorno — e con qualcosa in più: la consapevolezza di cosa funziona e la voglia di farlo ancora meglio.

Un'amministrazione che ha investito sul territorio

Non tutte le amministrazioni comunali scelgono di investire nella narrazione del proprio territorio. Costigliole d'Asti lo ha fatto. Il sindaco Enrico Cavallero, il vicesindaco Laura Bianco e tutta l’amministrazione hanno puntato sul turismo di prossimità con una voce capace di raggiungerlo davvero, trattando il racconto come uno strumento concreto di promozione, non un optional. La scelta è ricaduta su una community che il Piemonte lo ama e lo vive ogni giorno.

Il risultato è stato un anno di collaborazione che ha portato il nome di Costigliole nelle case, nei feed e negli itinerari di migliaia di persone.

Un calendario di eventi che dà un motivo per venire in ogni stagione

Costigliole d'Asti è un paese che sa come farsi amare. Un calendario costruito con cura, capace di dare un motivo per passare da queste colline in ogni stagione: la primavera che risveglia i vigneti, l'estate in musica con le sue notti all'aperto, l'autunno nel bicchiere con la vendemmia e i sapori più profondi della tradizione astigiana, l'inverno che rallenta ma non si ferma mai del tutto.

A tutto questo si aggiunge un'offerta che va oltre l'enogastronomia, pur essendo quella uno dei punti di forza più riconoscibili del territorio, per abbracciare cultura, musica, tradizioni locali, esperienze che permettono sia a chi abita a pochi chilometri sia a chi viene da lontano di scoprire il fascino discreto e autentico di questo angolo di Piemonte.

Perché una community da 156.000 persone fa la differenza

Gite Fuori Porta in Piemonte non è solo un portale. È una comunità di persone che il Piemonte lo cercano, lo raccontano e lo consigliano con l'entusiasmo genuino di chi lo conosce davvero. Essere parte di questa rete significa raggiungere un pubblico che non va inseguito, perché è già lì: curioso, attento, pronto a partire.

Il secondo anno di collaborazione porta con sé l'impegno a raccontare Costigliole con ancora più attenzione: ogni iniziativa, ogni evento, ogni occasione per innamorarsi un po' di più di un paese che ha molte storie ancora da raccontare.

La collaborazione è rinnovata. E il lavoro è già iniziato.













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