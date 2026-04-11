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Politica | 11 aprile 2026, 11:09

Marco Zunino annuncia la candidatura a sindaco del Comune di Cortemilia

"La mia candidatura nasce da un impegno che oggi si rafforza: mettermi a disposizione con ancora più energia e responsabilità"

Marco Zunino

Marco Zunino

Marco Zunino annuncia ufficialmente la propria candidatura a Sindaco del Comune di Cortemilia alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Classe 1994, è da sempre legato a Cortemilia, dove è cresciuto e ha costruito il proprio percorso personale e professionale.

La sua presenza costante, unita a passione e dedizione gli ha permesso di affrontare concretamente le sfide del Comune, contribuendo alla gestione e allo sviluppo di diversi ambiti e maturare una maggiore conoscenza delle esigenze della comunità.

«La mia candidatura nasce da un impegno che oggi si rafforza: mettermi a disposizione con ancora più energia e responsabilità» - spiega Zunino - «nelle prossime settimane presenterò la squadra che mi affiancherà in questa sfida amministrativa: un gruppo di persone motivato e pronto a lavorare per il bene della nostra comunità».

cs

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