Mondovì Volley, un altro tie-break vincente e due punti sulla Pan Alfieri Cagliari

Settimo tie-break stagionale per Mondovì Volley e sesto successo in questo tipo di gare per un “Puma” bello a metà: capitan Aliberti e compagne vanno sul 2-0 nella sfida pomeridiana con la Pan Alfieri Cagliari, subiscono un lungo blackout in cui commettono troppi errori ma nel momento decisivo si ritrovano per il 3-2 (25-18, 26-24, 21-25, 23-25, 15-5) finale.
Per la giornata di gioco numero 22, coach Basso sceglie la palleggiatrice Colombano, l’opposto Munari; capitan Aliberti e Bergese si prendono il centro, Bosso e Bole si schierano in banda, Monaco è il libero.
La Pan Alfieri Cagliari risponde con la palleggiatrice Serra, l’opposto Ciavattini, le schaicciatrici Ilaria Anello e Tesanovic, le centrali Letizia Anello e Bashorun al centro, il libero Orro.
Un Mondovì Volley concentrato in attacco e in difesa prende di petto il primo set, costringendo la Pan Alfieri Cagliari a fermare il gioco (8-3). Il vantaggio regge e si amplia con le padrone di casa sempre molto attente ai dettagli (17-10). Nonostante alcuni errori del “Puma”, il margine si mantiene sempre sui binari della sicurezza (23-17) e l’attacco piazzato di Bosso segna la fine del primo set (25-18).
La seconda frazione si apre con la formazione cagliaritana più ficcante in battuta (1-3), ma una buona Bole in battuta e in attacco rovescia la situazione (9-7). Un nuovo break cagliaritano porta coach Basso ad inserire Fissore e Sangoi (9-11). La mossa paga dividendi (13-12), ma ancora una volta è la formazione allenata dia coach Loi a mettere la testa avanti (15-16). Ancora Bole in battuta scava un solco (20-16) ma le ospiti lo chiudono (20-21). È la stessa Cagliari a guadagnarsi il set point (22-24), Mondovì li annulla tutti e due (24-24), sorpassa con un mani-out di Bole (25-24) e chiude con un rigore di capitan Aliberti (26-24).
Bole continua ad imperversare anche in avvio di terza frazione (2-0). Anche Bosso con un mani-out di gran intelligenza aggiunge vantaggio (5-2). Bergese stoppa il tentativo di rientro ospite (10-7). Munari risolve un lungo scambio giocando sul muro (15-12). Un raro errore di Bole - attacco in rete - vale la parità (16-16) e Ciavattini manda avanti Cagliari (16-17). Mondovì si trova a rincorrere (17-20) e deve fronteggiare quattro set point (20-24), ma alle ospiti e ad Ilaria Anello basta il secondo (21-25).
Il quarto set vede le monregalesi uscire nuovamente forte dai blocchi (6-3). Il rigore di Bergese prova a confermare il vantaggio del “Puma” (8-5). Munari viene murata ed è parità (10-10): quest’ultima si mantiene con il procedere del parziale (16-16) fino al break ospite su errore di Bosso in attacco (19-21). Aliberti d’esperienza mette a segno la parità (22-22). Cagliari arriva al set point (23-24), che si concretizza con l’errore in attacco di Sangoi: è tie-break (23-25).
La pipe di Bosso inganna il muro cagliaritano in avvio di set corto (2-0), aiutata da un doppio muro di Bole e Bergese (4-0). Al cambio campo è ampio vantaggio per Mondovì (8-2). Munari trova un paio di soluzioni vincenti (10-4). Il rigore di Bole vale nove match point (14-5) e la stessa numero 26 chiude in attacco al culmine di una prestazione stellare da 34 punti (15-5).
In classifica Mondovì Volley conquista due punti che però la allontanano ancora di una lunghezza da Palau, vincente 3-0 in casa su Volpiano. La prossima sfida per il “Puma” è in programma il prossimo sabato, 18 aprile alle 21, ospite di Bellusco, a pochi chilometri da Monza.
MONDOVÌ VOLLEY - PAN ALFIERI CAGLIARI 3-2 (25-18, 26-24, 21-25, 23-25, 15-5)
MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 15, Imarisio, Sangoi 2, Fissore, Sclavo, Monaco (L), Bergese 11, Aliberti 12, Colombano 1, Munari 11, Picchiotti, Bole 34. All. Basso.
Battute sbagliate: 10. Battute vincenti: 4. Muri vincenti: 5.
PAN ALFIERI CAGLIARI: Licciardi, Orro (L), Anello I. 10, Serra, Vinci (L), Cassina, Gulino 1, Schirru, Boso 6, Anello L. 18, Serra, Ciavattini 19, Bashorun 10, Tesanovic 2. All. Loi.
Battute sbagliate: 3. Battute vincenti: 2. Muri vincenti: 9.
LE DICHIARAZIONI DI ELISA BOLE: “È stata una prestazione molto altalenante: nei primi due set abbiamo lottato a momenti e si è visto, poi però ci siamo adattate al loro gioco e non siamo state attente in molte occasioni. Per fortuna siamo comunque riuscite a portare a casa la vittoria al tie-break. Dobbiamo restare molto attive e presenti perché le partite che affronteremo d’ora in poi saranno molto simili: starà a noi volere il risultato e conquistarlo.”
LE DICHIARAZIONI CLAUDIO BASSO: “Mi viene da pensare a un punto perso, lo abbiamo un po’ buttato via. Continua a mancarci questa continuità: abbiamo fatto due set buoni, poi abbiamo avuto un blackout di 40 minuti che ci è costato un punto. Abbiamo difficoltà a rimanere attente e a lottare per tanto tempo. Abbiamo vinto ma in queste partite dobbiamo mantenere continuativamente più alta l’attenzione.
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Sport | 12 aprile 2026, 09:21
Mondovì Volley, un altro tie-break vincente e due punti sulla Pan Alfieri Cagliari
La prossima sfida per il “Puma” è in programma il prossimo sabato, 18 aprile alle 21, ospite di Bellusco, a pochi chilometri da Monza
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