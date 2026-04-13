A Saluzzo la conclusione del progetto Team Up, dedicato a persone con background migratorio

Si terrà venerdì 17 aprile negli spazi della Sala tematica del Quartiere di Saluzzo, in piazza Montebello 1, l'evento che celebra la conclusione di Team Up – Creare connessioni per una nuova collettività, il progetto avviato nel gennaio del 2024 sulle aree saviglianese, fossanese e saluzzese grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo attraverso l’invito a presentare proposte per il bando Territori inclusivi, e che vede tra i partner il Consorzio Monviso Solidale (capofila), il Comune di Saluzzo, la Caritas di Saluzzo, le associazioni Ratatoj e AVASS, le cooperative Proposta80, L'Arca e Motiva e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino.

A partire dalle 16.45 e fino alle 19.30, il pubblico potrà conoscere cosa è stato fatto – dal punto di vista dei servizi attivati o potenziati – a favore delle persone con background migratorio che da tempo più o meno lungo vivono sui territori di questa parte della provincia di Cuneo.

Si partirà con i saluti istituzionali da parte del sindaco di Saluzzo, Franco Demaria, del Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Monviso Solidale, Carla Giobergia, e del Responsabile delle Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione e innovazione sociale della Regione Piemonte, Osvaldo Milanesio.

Alle 17.30 Francesca Neberti ed Emilio Sidoli, rispettivamente Assessora e Responsabile dell'Ufficio di Staff del Comune di Saluzzo, presenteranno i dati relativi al percorso Passi avanti, il protocollo frutto della collaborazione tra diverse realtà territoriali nell'accoglienza dei lavoratori stagionali.

Dalle 18, invece, i partecipanti potranno conoscere, grazie all'intervento di Cristina Brugiafreddo (Responsabile dei Servizi al lavoro e politiche dell'immigrazione del Consorzio Monviso Solidale), ciò che è stato fatto nel corso di questi ultimi anni da parte del progetto Team Up: quali servizi sono stati avviati e quali hanno invece conosciuto un rafforzamento grazie alla condivisione di saperi e pressi operative con altri attori del territorio.

A parlare del «cambio della narrazione del fenomeno della migrazione e dell'accoglienza», che costituiva uno degli elementi di novità nell'approccio progettuale di Team Up, sarà invece Sara Racca, ricercatrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, che illustrerà il senso e il risultato del percorso di ricerca attraverso un intervento dal titolo Cambiare la narrazione, scegliere le parole.

Alle 18.20 Lorenzo Baravalle – autore del volume La società dei profeti. Storia di chi costruì la bomba, di chi la rubò e di chi la rifiutò (Mondadori, 2025), nonché ideatore e voce dei podcast Qui si fa l'Italia, Atomika e Frate Mitra – presenterà il racconto-testimonianza dal titolo Storia di Mamudou e di Team Up: un viaggio fatto di parole ed emozioni nella quotidianità di chi ha vissuto il lungo, e molto spesso complesso e faticoso, processo migratorio.

A concludere il pomeriggio saranno Marzia Sica, Responsabile 'Obiettivo persone' della Fondazione Compagnia di Sanpaolo, e un referente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Seguirà un aperitivo negli spazi all'aperto del Quartiere. Partecipazione libera e gratuita.