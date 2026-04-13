Costigliole Saluzzo inaugura il Teatro dei Suoni, nuovo spazio culturale del paese

Domani martedì 14 aprile alle 9 si terrà l’inaugurazione del Teatro dei Suoni a Costigliole Saluzzo, presso “Vivo La Tour” in Cascina Sordello, con ingresso da piazza Carlo Alberto dalla Chiesa.

Il Teatro dei Suoni nasce all’interno del più ampio progetto di riqualificazione dell’area di Palazzo La Tour e dell’ex Cascina Sordello, realizzato dal Comune grazie ai fondi del PNRR attraverso il Bando Borghi.

Un intervento che ha trasformato gli spazi in un polo culturale e di accoglienza pensato in particolare per bambini, famiglie e comunità, sviluppato in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni e inserito nel circuito regionale Piemonte dal Vivo.

La mattinata prevede la presentazione del progetto finanziato dal Bando Borghi, con l’intervento degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e la partecipazione del dottor Sergio Brocchiero, seguita dagli interventi delle autorità e dal taglio del nastro.

Al termine della cerimonia sarà possibile visitare il teatro, con ingresso libero e aperto alla popolazione.