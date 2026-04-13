Cartignano Eco Weekend, un fine settimana all'insegna della natura e dell'ambiente che ci circonda

Sarà all'insegna della natura e della cura dell'ambiente che ci circonda la prossima iniziativa organizzata nell'ambito del progetto Borghi ritrovati sostenuto dal PNRR (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra, ente proponente, Roccabruna e Cartignano, enti aggregati).

A ospitare l'evento, che si terrà sabato 18 e domenica 19 aprile, sarà Cartignano (hub dell'ecologia), che in quei due giorni vedrà avvicendarsi studiose e studiosi, oltre a diventare il contenitore di laboratori per grandi e piccoli e di attività ricreative e ludiche.

Si comincerà alle 9.30 di sabato 18 presso la Struttura polivalente di via Copetto con il convegno dal titolo La biodiversità delle Alpi: un tesoro da scoprire.

Dopo una colazione di benvenuto, salirà sul palco Stefano Fenoglio (curatore scientifico del convegno), che parlerà delle Arterie della vita: la sconosciuta biodiversità di torrenti e fiumi (dalle 10.30 alle 11). A seguire, Riccardo Alba, Fragili equilibri in alta quota: gli uccelli alpini (dalle 11 alle 11.30); Marco Rastelli, Alpi: biodiversità senza confini. Monitorare le specie di importanza comunitaria nel Parco Nazionale del Monviso (dalle 11.30 alle 12); Marco Tolve, I ragni del Piemonte: diversità, distribuzione e studi recenti (dalle 12 alle 12.30).

Alle 12.30 ci sarà la possibilità di partecipare a un pranzo a cura della Pro Loco di Cartignano (15 euro, prenotazione obbligatoria telefonando al 340 4658974 oppure al 339 1502952).

Alle 14.30 si ricomincerà con Benedetta Baroni, Biodiversità in miniatura: le formiche delle Alpi (fino alle 15); Elisa Falasco, Diatomee: il mondo invisibile degli ecosistemi acquatici (dalle 15 alle 15.30); Alessandra Pollo, Torbiere alpine: stato di conservazione, distribuzione e ruolo nel supportare la biodiversità (dalle 15.30 alle 16). Dopo la pausa caffè, chiuderanno i lavori Nadia Rocco, Piccoli carnivori, grandi responsabilità: i mustelidi delle nostre montagne (dalle 16.30 alle 17) e Giovanni Riccardi, Gli ungulati delle Alpi e il ritorno del cervo all'ombra del Monviso (dalle 17 alle 17.30).

Sempre sabato 18 aprile, ma presso il Salone comunale, il pubblico potrà visitare la mostra di Matteo Tarenghi (aperta dalle 9 alle 18), mentre la Struttura polivalente – dalle 18.30 alle 20 – ospiterà la degustazione gratuita di vini a cura di Tommi Wine (prenotazione obbligatoria scrivendo a eventi@afpdronero.it). Alle 20, possibilità di cenare con la Pro Loco di Cartignano (15 euro, prenotazione obbligatoria telefonando al 340 4658974 oppure al 339 1502952).

Infine, dalle 21 alle 23, Quiz show su ambiente e sostenibilità con Romano Belfiore, un gioco divertente e interattivo.

Altrettanto fitto il programma di domenica 19 aprile, all'insegna della Natura, della storia e del benessere.

Presso la Struttura polivalente, dalle 9 alle 10, sessione di Yoga Nidra sotto la guida di Elisa Balbi (attività adatta a tutte e tutti; necessario portare con sé tappetino da yoga, copertina e cuscino. Prenotazione telefonando al numero 348 6298573).

Dalle 10 alle 11, sessione di Hatha Yoga, sempre con Elisa Balbi (portare tappetino da yoga e copertina; prenotazione telefonando al numero 348 6298573).

Seguirà l'incontro con Elide Boglio (dalle 11 alle 12), nutrizionista dell'ASL Cuneo, sull'impatto delle diete sul corpo e sull'ambiente.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17, reading musicale sul castello e sulla storia di Cartignano, con Luca Occelli, attore e narratore, e Franco Olivero, musicista.

Per chi volesse invece dedicarsi a camminare e a scoprire il paesaggio vallivo il ritrovo – nella stessa mattinata di domenica 19 aprile – è fissato alle 9.45 in via Roma 6, presso il Bar Bottega del Buon Cammino. Passeggiata letterario-ecologica Versi per la terra, condotta da Febe e Annadamari Fracchia, dalla guida escursionistica Silvio Bellino e dall'artista Matteo Tarenghi, che realizzerà alcuni schizzi dal vivo. Un'iniziativa adatta a tutte e tutti con abbigliamento consono; partecipazione gratuita su prenotazione scrivendo a eventi@afpdronero.it.

A partire dalle 14.30, invece, ci si ritroverà nella piazza principale (Bar del Paschero da Viviana) per la passeggiata dal titolo Il bosco racconta: camminare, osservare, conoscere, con la guida escursionistica Silvio Bellino (iniziativa adatta a tutte e tutti con abbigliamento consono; partecipazione gratuita su prenotazione scrivendo a eventi@afpdronero.it).

A completare la giornata di domenica, la sessione di eventi intitolata Gusto, arte e convivialità. Nel Salone comunale, dalle 10 alle 18 mostra di Matteo Tarenghi. Negli spazi della piazza principale di Cartignano, sempre dalle 10 alle 18, mercatino di prodotti locali, alimentari e artigianato; dalle 15 alle 18 Swap Party, dove si potrà portare con sé ciò che non si usa più e scambiarlo con altri oggetti.

Dalle 13 alle 14 pranzo a cura della Pro Loco di Cartignano presso la Struttura polivalente (15 euro, prenotazione obbligatoria telefonando al 340 4658974 oppure al 339 1502952).

Dalle 15 alle 17, sempre sulla piazza principale, spettacolo musicale itinerante di musica folk con Enrico Negro e Le Nostre Vigne; dalle 17.30 alle 21, invece, Live Set di musica Deep House con Andrew Lakes.

Bimbe, bimbi e famiglie potranno infine divertirsi con Mario Collino, in arte Prezzemolo, che dalle 10 alle 18 intratterrà il pubblico con giochi e attività ludiche.

Nella piazza centrale, vicino alla chiesa, uno stand con attività legate al fiume farà conoscere a grandi e piccoli, dalle 15 alle 18, le meraviglie della natura (con Anna Marino, Marta Zoppi e Margherita Abbà, biologhe del gruppo Alpistream del Parco del Monviso).

Chiuderà la due giorni il laboratorio Magia, profumi e manualità: iniziativa sensoriale per piccini a cura di Euphytos (storici erboristi della valle Varaita) e dell'eco attore Aire (dalle 15.30 alle 17.30). Tra antiche leggende e racconti sulla natura, i piccoli partecipanti lavoreranno la lana cardata per creare la propria sfera di feltro profumata con oli essenziali.

Le numerose iniziative del weekend hanno lo scopo di avvicinare il pubblico al tema dell'ecologia, dell'ambiente e del vivere in armonia con la natura, in un'epoca in cui sempre più pressante diventa la necessità di prendersi cura del pianeta.

Per conoscere nel dettaglio tutte le iniziative, si consiglia di consultare il sito www.borghiritrovativallemaira.it.