Destinati oltre 4mila euro ad Emmaus Cuneo per la popolazione civile vittima della guerra in Sudan

Giovedì 9 aprile Padre Diego Dalle Carbonare, superiore dei Comboniani in Egitto e Sudan, è intervenuto al CDT di Cuneo per parlare della situazione del Sudan dilaniato dalla guerra civile, una guerra dimenticata che ha fatto una moltitudine di vittime e milioni di profughi e sfollati con mancanza di cibo e malattie. Padre Diego ha parlato anche di commercio di armi da milioni di dollari che potrebbero essere utilizzati a beneficio della popolazione che viene alimentato da un traffico clandestino di oro che arricchisce i soliti pochi speculatori. In questa drammatica situazione i Comboniani presenti nel paese cercano di dare sollievo per quanto possibile alla popolazione civile con la distribuzione di aiuti e mantenendo un minimo di speranza di futuro cercando di tenere aperte le scuole.

In questo contesto Emmaus ha organizzato, sabato 11 aprile, nei propri mercatini dell’usato di Boves, Cuneo e Mondovì una vendita straordinaria che ha raccolto 4210 euro già inviati per aiutare, tramite i Comboniani, la popolazione civile del Sudan. Un rapporto che non si esaurisce con l’invio dei fondi ma che, nello stile di Emmaus, continuerà con scambi e collaborazioni nel tempo e un convinto impegno di lotta per l’eliminazione delle cause che stanno alla base del conflitto (commercio di armi, speculazioni e interessi particolari) e rompere l’indifferenza e l’inazione che c’è attualmente nella comunità internazionale.

Emmaus ringrazia come sempre le persone e le realtà che hanno collaborato e rimanda alle prossime iniziative di solidarietà e di lotta.