Patuelli, Rottigni, Gros Pietro, Venesio: 4 banchieri da Oscar premiati da Beppe Ghisolfi

Il Direttore del magazine Banca Finanza - nonché pioniere dell'educazione e inclusione finanziaria - procederà alle prestigiose assegnazioni nel contesto della cerimonia, di cui sarà coordinatore giovedì 7 maggio mattina nella sala congressi al Grand hotel Principi di Piemonte nel capoluogo torinese, con inizio alle ore 10 e 30

Il Banchiere giornalista Beppe Ghisolfi lancia il conto alla rovescia per la cerimonia di consegna degli "Oscar delle Banche", il solenne riconoscimento messo ogni anno a disposizione dal magazine Banca Finanza, di cui egli è Responsabile, con l'obiettivo di insignire i Presidenti, Direttori generali e Manager apicali di Banche, Gruppi e loro Associazioni e Federazioni, per alti meriti sociali, civili e pubblici di contribuito allo sviluppo generale nazionale, nonché di mettere in primo piano gli Istituti di credito che - nell'ambito delle rispettive classi dimensionali dalle banche di territorio a quelle sistemiche e federative - hanno ottenuto le più alte valutazioni oggettive su capacità patrimoniale, redditività, radicamento geografico e commerciale e capacità produttive in relazione a costi e investimenti.

Il Direttore Ghisolfi, in tale occasione, sarà coadiuvato da Eleonora Pedron, Miss Italia 2002, nonché - per il momento della consegna dei Premi - dal Prof. Gianluigi Gola, editore del magazine ed esperto di diritto bancario e tributario, mentre l'intervista al Presidente Patuelli sarà articolata dal Direttore del quotidiano La Stampa, Andrea Malaguti

I Banchieri da Oscar sono stati designati nelle seguenti Personalità: Antonio Patuelli, Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana; Marco Elio Rottigni, Direttore generale della medesima Associazione dal primo luglio 2024 (e in precedenza Responsabile della Divisione Banche internazionali sussidiarie di Intesa Sanpaolo); Gian Maria Gros Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo a livello di Gruppo globale; Camillo Venesio, Amministratore delegato e Direttore generale di Banca del Piemonte.

Le motivazioni

Antonio Patuelli, Presidente ABI: "Per la guida autorevole e costante del mondo bancario italiano, a tutela della stabilità e della fiducia"

Marco Elio Rottigni, Direttore generale ABI: "Per il contributo operativo e strategico al rafforzamento dell'efficienza e dell'innovazione del settore bancario"

Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Gruppo Intesa Sanpaolo: "Per la visione e la leadership nella crescita sostenibile di uno dei principali Gruppi bancari europei"

Camillo Venesio, Amministratore delegato e Direttore generale della Banca del Piemonte: "Per l'impegno nello sviluppo del credito territoriale e nel sostegno concreto all'economia locale".