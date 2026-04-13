Ceva, il 15 maggio al Teatro Marenco la serata “Medicina & Sport”

Ceva si prepara ad accogliere una nuova serata dedicata al rapporto tra salute, attività fisica e benessere. Giovedì 15 maggio, alle ore 20.30, il Teatro Marenco ospiterà l’iniziativa “Medicina & Sport”, promossa con il patrocinio della Città di Ceva e proposta come momento di approfondimento e divulgazione aperto al pubblico.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di Lorenzo Alliani, che presenterà la serata, e la cura organizzativa dello stesso Alliani insieme a Elio Gallo. Nel corso della manifestazione sarà inoltre protagonista la seconda edizione del premio Campanone d’Oro, riconoscimento inserito nel programma della serata.

L’evento punta a richiamare l’attenzione su un tema sempre più attuale: il legame tra medicina e sport, tra prevenzione, stili di vita sani e pratica motoria. Una formula che unisce divulgazione, simboli del territorio e partecipazione cittadina, in una cornice che vuole valorizzare il ruolo dello sport anche come strumento di salute e socialità.