Ceva, controlli serrati sul mancato rispetto del decoro urbano: individuati e sanzionati i responsabili

Prosegue in modo costante l’attività di monitoraggio del territorio da parte della Polizia Locale di Ceva, con particolare attenzione al decoro urbano e alla vivibilità degli spazi pubblici.

Negli ultimi mesi sono stati intensificati i controlli, sia in uniforme sia in abiti civili, anche con il supporto dei sistemi di videosorveglianza, con l’obiettivo di prevenire comportamenti scorretti e intervenire dove necessario. Le attività hanno riguardato diverse aree della città, tra cui ambiti specificatamente oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, e si è concentrata in particolare sulla verifica di diverse tipologie di infrazioni: dall’abbandono di rifiuti, che ha portato all’individuazione e alla sanzione di alcuni responsabili, fino al mancato rispetto delle norme sul decoro, come l’abbandono di mozziconi di sigaretta e le deiezioni canine non raccolte.

«Il nostro impegno – spiegano il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli e l’assessore all’Ambiente Fabio Ferrero, unitamente al comandante della Polizia Locale Giovanni Suria – è quello di garantire una presenza costante sul territorio, non solo attraverso l’attività sanzionatoria, ma soprattutto con un lavoro quotidiano di controllo e prevenzione. Sul fronte dell’appoggio al mantenimento del decoro urbano la Polizia locale c’è ed è attiva, anche in situazioni che spesso non sono immediatamente visibili».

L’attività proseguirà anche nel prossimo futuro, con un’attenzione particolare alle aree più sensibili del centro cittadino. L’Amministrazione comunale ricorda l’importanza della collaborazione di tutti i cittadini per mantenere pulito e decoroso il “salotto” del centro storico e la città intera, nel rispetto degli spazi comuni e della convivenza civile.