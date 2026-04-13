A Cuneo in arrivo "l'ospite più discusso d'Italia": Fabrizio Corona all'Ex Machina Disco Club

Sabato 25 Aprile, Ex Machina Disco Club, locale cuneese, si prepara ad accogliere l’ospite più discusso e d'Italia, Fabrizio Corona, di recente condannato dal Tribunale di Milano per diffamazione nei confronti di Alfonso Signorini.
La notte si preannuncia già fuori dagli schemi, con il fotografo dei vip capace di creare attrazione e attenzione mediatica come pochi altri. Nell'ultima puntata del suo podcast Falsissimo, Corona ha dichiarato di non avere più niente da dire su di lui, annunciando però la sua prossima vittima, niente meno che la sua ex Belen Rodriguez.
Quali scheletri tirerà fuori dall'armadio della bellissima modella argentina con cui ha fatto coppia per tre anni circa? Difficile che si lasci sfuggire qualcosa nel corso della serata cuneese. Più probabile che si tenga gli eventuali scoop per la prossima puntata di Falsissimo, a maggior ragione dopo gli ultimi dati di ascolto, che sarebbero in netto calo.
Ma nulla pare spaventare il fotografo catanese, forte di una fan base pronta ad acclamarlo ovunque vada.
Ieri a Torreglia, nel padovano, in 800 si sono messi in cosa per un selfie con lui. Sarà così anche a Cuneo?
Il locale intanto ha affisso ovunque i cartelloni che preannunciano "una notte fuori dagli schemi, dove l'eleganza incontra la trasgressione". Al costo di 30 euro più commissioni.