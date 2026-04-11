Bra, Santa Messa al Santuario della Madonna dei fiori per il gruppo pensionati Rolfo

Nella mattinata di sabato 11 aprile il gruppo pensionati Rolfo si è ritrovato al Santuario della Madonna dei fiori di Bra per la Santa Messa di ringraziamento.

Una tradizione che si è rinnovata nel perfetto spirito di appartenenza che unisce i lavoratori della Rolfo S.p.A., storica azienda braidese, leader al mondo per la costruzione di bisarche e allestimenti mezzi per trasporto veicoli.

L’emozione è stata tanta e tangibile, non solo per la partecipazione viva e sentita di vertici aziendali, dirigenti e neo pensionati con le loro famiglie, ma anche per le parole di don Enzo Torchio durante l’omelia, che hanno dato una carica spirituale al momento di preghiera vissuto insieme.

A chiusura dell’ottava di Pasqua, il celebrante ha spiegato il valore fondamentale della testimonianza cristiana, che si vede dai gesti concreti di ogni giorno e che non si può tacere, come al tempo degli apostoli. Un’esperienza viva, da vivere continuamente alla luce della speranza e della risurrezione di Cristo, che riempie il cuore di pace e di gioia.

Ad arricchire la liturgia, il coro accompagnato dalle note all’organo di Massimiliano Stenta. Al termine la benedizione impartita dal sacerdote a tutti.