 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 11 aprile 2026, 16:47

Bra, Santa Messa al Santuario della Madonna dei fiori per il gruppo pensionati Rolfo

Una tradizione che si è rinnovata sabato 11 aprile, sempre all’insegna del ringraziamento

Foto di gruppo per i pensionati Rolfo

Foto di gruppo per i pensionati Rolfo

Nella mattinata di sabato 11 aprile il gruppo pensionati Rolfo si è ritrovato al Santuario della Madonna dei fiori di Bra per la Santa Messa di ringraziamento.

Una tradizione che si è rinnovata nel perfetto spirito di appartenenza che unisce i lavoratori della Rolfo S.p.A., storica azienda braidese, leader al mondo per la costruzione di bisarche e allestimenti mezzi per trasporto veicoli.

L’emozione è stata tanta e tangibile, non solo per la partecipazione viva e sentita di vertici aziendali, dirigenti e neo pensionati con le loro famiglie, ma anche per le parole di don Enzo Torchio durante l’omelia, che hanno dato una carica spirituale al momento di preghiera vissuto insieme.

A chiusura dell’ottava di Pasqua, il celebrante ha spiegato il valore fondamentale della testimonianza cristiana, che si vede dai gesti concreti di ogni giorno e che non si può tacere, come al tempo degli apostoli. Un’esperienza viva, da vivere continuamente alla luce della speranza e della risurrezione di Cristo, che riempie il cuore di pace e di gioia.

Ad arricchire la liturgia, il coro accompagnato dalle note all’organo di Massimiliano Stenta. Al termine la benedizione impartita dal sacerdote a tutti.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium