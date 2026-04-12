A Zuccarello la rievocazione storica per i 700 anni delle nozze Del Carretto–Clavesana

Da Clavesana a Zuccarello, uno dei borghi più belli d'Italia, incastonato nelle montagne tra Piemont e Liguria, in provincia di Savona.

Si è svolta oggi, domenica 12 aprile, la rievocazione storica organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv che, attraverso il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni, tramanda e rpomuove una lunga tradizione storica.

Al centro dell’iniziativa, il 700° anniversario delle nozze tra Enrico Del Carretto e Caterina di Clavesana, cui si affianca il ricordo della consegna, avvenuta nel 1937, a Elena del Montenegro dell’ultima Rosa d’oro della Cristianità concessa a una regina.

Il corteo, in abiti d'epoca, ha attraversato le vie del borgo, partendo dalla Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo. Un momento suggestivo che è poi culminato con la cerimonia ospitata presso il Teatro Comunale Quinzio Delfino, con gli interventi del sindaco di Zuccarello Claudio Paliotto, dei rappresentanti dei Comuni storicamente legati ai Marchesi di Clavesana, tra questi il sindaco Bruno Terreno e ai Del Carretto e dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv.

Andrea Carnino, vice segretario nazionale amministrativo ha poi ripercorso la storia del Marchesato di Zuccarello ed è stato conferito uno speciale attestato di benemerenza al Comun e allo storico Giorgio Casanova.