Art Challenge del Big Bench Community Project: premiati i vincitori a Carrù

Si è svolta ieri, sabato 11 aprile, a Carrù la cerimonia di premiazione della seconda edizione dell’Art Challenge del Big Bench Community Project, il concorso artistico dedicato alla realizzazione di poster da viaggio raffiguranti le Big Bench disseminate nel territorio italiano e non soltanto.

L’evento si è tenuto presso la sala polivalente Rino Filippi, nel Castello di Carrù, sede della Banca BCC Alpi Marittime dove artisti, famiglie e appassionati si sono riuniti per celebrare la creatività e la passione che hanno animato questa edizione. A seguire, nel cortile del castello, è stata inaugurata la mostra delle opere vincitrici, esposte nelle vetrine dei negozi e delle attività del centro storico di Carrù, con l’intervento dell’associazione Amis ’d Carù con testimonianze di storia, leggende e personaggi celebri che hanno vissuto in questo luogo. A questa esposizione seguirà l’evento Art Challenge on tour, con tappe in tutta Italia, come già avvenuto per la prima edizione con grande successo. La giornata si è conclusa con una passeggiata libera nel centro storico, mappa alla mano, alla scoperta delle opere esposte nei vari negozi del paese.

Un’edizione di straordinaria partecipazione

Sono più di cento le opere pervenute da tutta Italia — dalla Calabria alla Lombardia, dal Veneto alla Basilicata, passando per Piemonte, Toscana, Puglia e Lazio — a testimonianza di quanto il progetto sappia coinvolgere territori e generazioni diverse.

Il concorso si è articolato in cinque categorie: Under 12, 13–16 anni, 17–20 anni, Over 21 e Fantasy.

I vincitori

Under 12

1. Aurora Bordei – Big Bench di Viverone (TO)

2. Vittorio Lucà – Big Bench di Piozzo (CN)

3. Classe 4ª, Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti – Big Bench per Tutti di San Damiano d’Asti (AT)

Menzioni speciali: Greta Bevione – Big Bench di Passerano Marmorito (AT); Andrea Tokic – Big Bench Bianzone (SO)

13–16 anni

1. Lara Pignataro – Big Bench Bellinzago Novarese (NO)

2. Marco Pitotti – Big Bench Vicopisano (PI)

3. Emma Federico – Big Bench Bellinzago Novarese (NO)

Menzione speciale: Mattia Succi Cimentini – Big Bench Bellinzago Novarese (NO)

17–20 anni

1. Francesca Pittatore – Big Bench Valtournanche (AO)

2. Giacomo Bisio – Big Bench Garessio (CN)

3. Nicola Becchio – Big Bench Ceva (CN)

Menzione speciale: Matteo Polesel – Big Bench Prato Nevoso (CN)

Over 21

1. Andreyna Díaz Díaz – Big Bench Piglio (FR)

2. Rossana Ditto – Big Bench Palmi (RC)

3. Cristina Decastelli – Big Bench Bene Vagienna (CN) Menzione speciale: Giorgio Piccardo – Big Bench Briaglia (CN)

Fantasy

1. Luisa Gargiulo – Marsico Nuovo (PZ)

2. Gloria Guido – Bellinzago Novarese (NO)

3. Aurora Turco – Mondovì (CN)

Menzione speciale: Rita Monaco – Oleggio (NO)

Big Bench Community Project ringrazia:

la Fondazione CRC per il contributo concesso per la realizzazione dell’iniziativa;

la BCC Alpi Marittime Carrù (BAM) per il contributo e per la concessione gratuita della nuova sala “Rino Filippi” nel prestigioso castello di Carrù;

il Comune di Carrù per il patrocinio concesso all’iniziativa;

Chris Bangle Associates s.r.l., Confcommercio – Associazione Commercianti Carrù e gli Amis ’d Carù per l’aiuto organizzativo e pratico;

Gat Dus, l’azienda agricola di Alessia Bracco a Farigliano, che produce dolci con miele e nocciole del territorio. che ha donato i prodotti artigianali per il buffet post premiazione (torta di nocciole);

Birra Baladin, il birrificio agricolo artigianale di Teo Musso, visionario imprenditore che ha portato le sue birre dalle langhe in tutto il mondo, per aver donato le bibite per il buffet post premiazione;

Salumeria Chiapella, punto vendita di eccellenze gastronomiche del territorio, oltre che dei prodotti del proprio salumificio artigianale tra Carrù e Clavesana, che ha donato i salumi per il rinfresco.



Il Big Bench Community Project

La Fondazione Big Bench Community Project, che opera dal 2009 come Associazione no profit ed è diventata nel 2021 Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, nasce per gestire il fenomeno in continua crescita delle Panchine Giganti create da Chris Bangle. La prima fu ideata nel 2010 e posizionata a Clavesana; da allora Chris ha iniziato a donare gratuitamente i disegni della Big Bench ai "promotori" che decidono di regalarne una alla propria comunità.

La Fondazione non realizza direttamente le Big Bench, ma valuta la location proposta per l'installazione, che deve essere lontana da edifici e strade e accessibile gratuitamente 24/7. Condizione imprescindibile è che non vengano utilizzati fondi pubblici: la panchina deve essere donata da privati, associazioni o gruppi di amici alla propria comunità, per regalare un momento di gioia e meraviglia a chiunque la visiterà.

Per incentivare la scoperta delle Big Bench, BBCP promuove il progetto Passaporti: per ogni panchina esiste un timbro speciale disponibile presso attività commerciali vicine, da apporre sul passaporto BBCP acquistabile in loco.

Maggiori informazioni su: www.bigbenchcommunityproject.org