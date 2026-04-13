CALCIO ECCELLENZA / Centallo-SDS Asti 1-0, mister Sacco: “Contento in chiave playoff” [VIDEO]

La Giovanile Centallo si è imposta per 1-0 nel match con il San Domenico Savio Asti, valido per la 27ª giornata del campionato di Eccellenza.
La sfida dello stadio “Don Eandi” è stata decisa dalla rete rossoblù di Simone Battisti, arrivata a inizio partita (11’).
(Simone Battisti)
In classifica i centallesi consolidano il quinto posto a 48 punti, mentre gli astigiani rimangono fermi in ottava posizione a quota 38.
Prossimo appuntamento per il Centallo domenica 19 aprile, quando i cuneesi faranno visita al Pro Villafranca. Fischio d’inizio alle ore 15:00 al “Villa Park” di Villafranca d’Asti.
Le parole del tecnico Jodi Sacco e del difensore rossoblù Simone Battisti al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)