CICLISMO / Fossano: 130 atlete di diverse nazionalità alla prima tappa della “Tre giorni in rosa nelle Terre della Granda 2026” [FOTO e VIDEO]

Grande successo di pubblico e agonismo hanno caratterizzato la competizione svoltasi ieri, domenica 12 aprile, a Fossano, dove si è svolta la prima delle tre tappe della “Tre giorni in rosa nelle Terre della Granda 2026”.

La manifestazione nazionale di ciclismo femminile, organizzata dal Racconigi Cycling Team (presieduto da Silvio Traversa e diretto dal team manager Claudio Vassallo), era riservata alla categoria Donne Open (Junior, Under 23 ed Elite) e ha visto al via 130 atlete di diverse nazionalità, tra cui Ucraina e Messico. L’evento rientra nella seconda edizione del “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano Spa – Città di Fossano” ed è stato patrocinato dal Consiglio regionale del Piemonte, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia, dai Comuni di Fossano e Racconigi e dall’ATL del Cuneese, oltre agli Stati Generali dedicati a prevenzione e benessere.

Le altre due gare sono fissate per sabato 12 e domenica 13 settembre a Racconigi: la prima con il “Memorial Franco Traversa”, cronometro individuale, e la seconda con il tradizionale “Trofeo Latterie Inalpi – Annibale Viterie”. Le categorie Junior ed Elite avranno classifiche separate, con una challenge basata sulla sommatoria di punti nelle tre prove.

A Fossano, il via è stato dato dalla consigliera d’amministrazione dell’ATL del Cuneese, Chiara Voghera, su un percorso percorso a una velocità media oraria di quasi 50 km/h. Tra le appassionate in prima fila, a seguire la figlia Vivienne Cassata (della Brescia Flanders, fresca neo campionessa regionale piemontese Juniores a Pettenasco, in provincia di Novara), c’era Justine Mattera, noto volto televisivo, showgirl e attrice, nonché grande sportiva.

Dopo il ritrovo mattutino in via Leone per le operazioni preliminari e la presentazione delle squadre al Palazzetto dello Sport, la gara è partita da via Monsignor Angelo Soracco. Si è articolata su 94 km totali (dieci giri), con due circuiti cittadini: sei ad ampio raggio e quattro più brevi.