Addio a Sebastiano Bellomo, "Nuccio", già presidente dell'associazione San Rocco di Niella Tanaro

Profondo cordoglio a Niella Tanaro e nel Monregalese per la scomparsa di Sebastiano Bellomo, "Nuccio", come lo conoscevano tutti in paese.

Farmacista di professione, aveva scelto Niella, comune di origine della moglie, come paese del cuore. Qui, negli anni, si è sempre speso per la comunità, diventando prima membro e poi presidente dell'associazione San Rocco N.T., che promuove eventi culturali e da sempre si batte per il restauro conservativo della cappella dedicata al santo.

Tra le ultime iniziative, lo scorso 13 dicembre, il concerto spirituale, nel giorno della festa di Santa Lucia, celebrato con padre Marco.

"L'improvvisa e prematura morte del nostro caro presidente - dicono dall'associazione San Rocco N.T. - ci addolora profondamente. La sua devozione, la sua fede e la sua grande rettitudine morale rimarranno per noi e per tutti coloro i quali lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, come straordinario esempio di umanità. Per l'impegno profuso nell'Associazione, San Rocco che amava tanto, guiderà i suoi passi verso la luce gli consentirà di diffonderla come guidasu tutti coloro che lo ricordano con affetto e stima".

Il signor Sebastiano, che è mancato all'età di 74 anni, lascia la moglie Andreina Borio, i figli Cesare e Francesco Paolo, con i parenti tutti.

I funerali sono statti celebrati questa mattina, martedì 14 aprile, nella parrocchia di Maria Vergine Assunta a Niella.

Le messa di settima e trigesima si terranno rispettivamente domenica 19 aprile e domenica 10 maggio alle 11.45, sempre nella parrocchiale.