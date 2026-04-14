Successo a Busca per la 15ª Giornata della Meteorologia organizzata da Datameteo Educational [FOTO E VIDEO]

Si chiude con un bilancio straordinario la 15ª edizione della "Giornata della Meteorologia", un evento che ha trasformato Busca nel centro nevralgico della scienza, del clima e dell'impegno sociale. L'iniziativa "Busca Vola e Innova il Clima a Km Zero", presentata e organizzata da Datameteo Educational OdV-ETS, ha registrato una vastissima partecipazione di pubblico, unendo la passione per il cielo a progetti concreti di sostenibilità.

Il cuore della manifestazione è stato l'emozionante talk del 10 aprile al Teatro Civico, una serata dedicata al ricordo di due grandi figure che hanno segnato profondamente il settore: Paolo Sottocorona, volto noto e amato de La7, e Angelo Bertozzi, eccezionale talento nella modellistica meteorologica. Sul palco si sono riuniti i massimi esponenti della meteorologia italiana per dibattere sul ruolo del "meteorologo del nostro tempo" e sull'evoluzione tecnologica della disciplina.

Tra gli illustri relatori che hanno animato dibattito il colonnello Guido Guidi, ufficiale dell'Aeronautica Militare e volto storico del meteo in Tv, l'ex direttore dell'Agenzia Italia Meteo Carlo Cacciamani, il colonnello Sergio Pisani, presidente dell'Associazione Italiana Scienze dell'Atmosfera (Aisam), il presidente dell'Associazione Meteo Professionisti (Ampro) Pierluigi Randi, il vicepresidente della Società Meteorologica Italiana e meteo-climatologo di fama internazionale Claudio Cassardo.

La serata ha regalato momenti di forte emozione con la consegna del premio per il volo inclusivo "Correre con il Vento" a Matteo Busso, accompagnato dalla sorella Stefania. Il riconoscimento è stato consegnato da Adele Gesso, prima pilota di mongolfiera al mondo diversamente abile, e dal campione John Aimo. Spazio anche all'innovazione accademica, con l'intervento del neolaureato e volontario dell’associazione Datameteo Educational Alessandro Maranta.

La manifestazione ha animato il territorio per tutto il weekend dell'11 e 12 aprile con un ricchissimo programma che ha saputo coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi. Tra gli appuntamenti più apprezzati la "Mostra dello Spazio e del Clima" presso Ingenium, aperta a migliaia di visitatori curata dal Turin Space Point e dal Cral Altec di Torino, i suggestivi "Balloon Days", con lo spettacolare gonfiaggio e il volo delle mongolfiere al cospetto del Monviso, la passeggiata culturale "Tra sacro e profano" con partenza dal Castelletto di Busca, curata dalla guida storico-naturalistica Marco Sarale, il mozzafiato "Vertical Dance Show for Moite Kenya".

Tutti gli eventi sono stati il motore per sostenere il vero traguardo della manifestazione: la raccolta fondi a favore di un progetto di micro-agricoltura per il villaggio di Moite, in Kenya, dimostrando come la scienza possa e debba mettersi al servizio delle comunità più vulnerabili per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

IL VIDEO

"Il successo di questa edizione – dicono gli organizzatori – non sarebbe stato possibile senza l'imprescindibile supporto dell'Amministrazione comunale di Busca. Ringraziamo in particolare la vicesindaca Beatrice Aimar, insieme all'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo. Un grazie sentito all'ingegner Danilo Picca, dell'Ordine degli Ingegneri di Cuneo, ai docenti Giuseppe Mercuri e Paolo Tealdi con i loro studenti per il prezioso contributo, e all'insostituibile squadra di volontari dell'Associazione Ingenium, che hanno ospitato gran parte delle attività nel Parco-Museo dell'Ingenio. Desideriamo inoltre esprimere la nostra gratitudine agli sponsor tecnici e ai partner che hanno sostenuto l'inaugurazione del nuovo 'Meteolab', un centro dotato di un innovativo rilevatore per la grandine: grazie a Nesa Srl per la donazione, e a Nazari automazioni, Clm Impianti Elettrici, Tm costruzioni e Tecnoworld per il supporto ai lavori. Un particolare ringraziamento va poi agli studenti dell’Istituto Grandis a indirizzo turistico e a tutti coloro che hanno partecipato, imparato, 'volato' e sognato con noi. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione per continuare a guardare il cielo con occhi nuovi!".