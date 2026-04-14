In marcia per la pace fino a Ceretto: Busca e Costigliole insieme per le celebrazioni del 25 Aprile

I Comuni di Busca e Costigliole Saluzzo si preparano a celebrare la ricorrenza dell’80° anniversario della Liberazione e coinvolgere cittadini e scuole nella riflessione sui valori della Libertà, della Democrazia e della Pace.
Questo il programma del prossimo 25 Aprile
Costigliole Saluzzo
Ore 18 Santa Messa in suffragio dei caduti presso la Chiesa della Confraternita
Ore 20 Commemorazione e Deposizione della corona di alloro alla lapide dei caduti, presso Palazzo Girodi (Municipio)
Busca
Ore 18 Santa Messa per i Caduti presso la Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini
Ore 19:45 Commemorazione e deposizione corona di alloro ai monumenti cittadini, presso Piazza della Rossa e a seguire Parco della Resistenza del Municipio
Busca e Costigliole Saluzzo
Ore 20:15 partenza della marcia della Pace da Costigliole a Ceretto e da Busca a Ceretto
Ore 21 Arrivo della Marcia della Pace a Ceretto. Commemorazione con intervento dei Sindaci di Busca e Costigliole presso il Pala Proloco di Ceretto. Interverranno i ragazzi del Consigli Comunale dei Ragazzi e del Consiglio comunale dei Piccoli, delle scuole dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Costigliole Saluzzo e Busca. Partecipa alla commemorazione la Banda Santa Cecilia di Costigliole.